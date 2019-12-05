8台女澳洲摘水果…主管逼「提供愉悅」6個月　交換足夠工時賺房租

▲8名台灣女子赴澳洲打工旅遊，遭雇主兼房東威逼「肉償」房租。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者王致凱／綜合報導

澳洲工會聯盟（United Workers Union）公布報告，有8名台灣籍女性背包客先前在南澳州一處水果園工作時，遭果園負責人強迫提供「性服務」，否則就不會安排她們足夠的工時賺取生活費。

《每日郵報》引述工會報告，這8名持457簽證入境的台灣女子，當時一起在南澳州河地地區（Riverland Region）一處果園從事摘水果工作，時薪僅16澳幣（約新台幣334元）。她們主管兼房東，提供給她們一間3間臥室的房屋，但要求她們每人每周得支付120澳幣（約新台幣2505元）房租，外加20澳幣（約新台幣418元）網路費，以及額外25澳幣（約新台幣522元）的租車費。

這名主管還要求她們「提供性愉悅」以換取更多工時，否則她們可能不被獲准上工，也就無法賺取足夠的生活費用。8名女子為了爭取工作機會，只能隱忍就範。報告中指出，「這些女性處在這樣的環境長達6個月，才終於鼓起勇氣投訴。」

報告中說，8名女子轉向該名主管的頂頭上司投訴，揚言若不將這名主管從農場開除，她們就要將此事爆料給媒體；此外，女子們也要求提供給她們替代住所和交通工具。據悉，目前8名女子均已離開澳洲。

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