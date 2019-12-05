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韓國瑜喊「推100家算命館歡迎來高雄」　崛江一條街今嘸人！苦主：沒發大財

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韓國瑜喊「推100家算命館，歡迎來高雄！」　今算命一條街嘸人氣。（圖／東森新聞）

▲時任觀光局長潘恆旭今年2月出席算命一條街活動。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜今年2月喊出要觀光客都來高雄算命，當時說會在崛江商圈推出100間算命館，如今只剩7家，而風光宣傳的算命一條街活動都沒了，讓綠營議員痛批是一次性活動，浪費公帑，「發大財不是靠算命，發大財是要靠腳踏實地！」曾進駐的命理師就說，有時一整天一名客人都沒有，根本沒發大財。但觀光局則澄清說，知名命理師已經進駐，開始落地生根。

韓國瑜今年2月表示，3月會推出100家高雄算命館，「歡迎我們海外華人喜歡算命的來我們高雄。」時任觀光局長潘恆旭2月出席活動親自算桃花，他當時說，崛江商圈原本是早期高雄市相當繁榮的地方，卻隨著時代更迭、商圈轉移沒落；不過，近幾年來在各界的努力下已逐漸起色，有鑑於華人喜愛算命的文化，市政府規劃3月推出算命觀光，將會集合100家厲害的算命館，並到大陸進行觀光招攬，也希望藉此將高雄鹽埕區打造為知名的算命聖地。

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▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

▲▼潘恆旭當時搶先試算「桃花」。（圖／資料照／記者洪正達攝）

▲▼高雄市算命一條街。（圖／記者洪正達攝）

但這半年來，市府舉辦兩場記者會加上踩線團，以及兩場旅展活動推廣算命一條街，由於命理師都是義務進駐，等不到客人上門，最後不了了之。一名曾進駐的命理師說，5、6月都沒有人，沒有發大財。

一名在地人說，不太清楚這裡是算命一條街，現在有很多網路算命。民進黨高雄市議員簡煥宗指出，一次性活動如果沒達到一定成效，「就真的是在浪費人民的血汗錢，他（韓國瑜）還說可以招商100多攤算命攤來這邊，發大財不是靠算命，發大財是要靠腳踏實地。」

被綠營議員酸浪費公帑，高市觀光局科長李信達澄清，知名算命師有長期進駐，就開始落地生根。一名進駐的命理師說，「我自己是覺得還OK啦，但是就是還要做一些宣傳。」據了解，該處月租金才3000、4000元，算十分便宜。

韓國瑜喊「推100家算命館，歡迎來高雄！」　今算命一條街嘸人氣。（圖／東森新聞）

▲▼算命一條街今昔人氣對比。（圖／東森新聞）

韓國瑜喊「推100家算命館，歡迎來高雄！」　今算命一條街嘸人氣。（圖／東森新聞）

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