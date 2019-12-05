一路玩到跨年！2019LOVE高雄追光季　點亮全台最大光之耶誕樹

▲「2019LOVE高雄追光季」現場展出巴黎藝術家Les Anooki的兩座高達5米高氣球裝置藝術，分別是來自北極、南極的男孩女孩。（圖／高雄市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

高市府將於週五（12/6）舉辦「2019LOVE高雄追光季」點燈儀式，12/4在中央公園搶先曝光，現場展出由法國巴黎藝術家Moetu Batlle和David Passegand設計，以「LOVE高雄」為意象的主燈「Anooki X光之耶誕樹」，是全台唯一結合在地商圈、互動科技、國際藝術及親子娛樂的大型活動，「2019LOVE高雄追光季」自今年12/6起至明年1/5，邀請全國民眾一同來追光！

追光季跨越耶誕節及跨年，在歲末年初的時節，追光象徵高雄一步步向前邁進，以城市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光，進而擴散點亮城市每個角落，將光明與希望帶給所有愛高雄的朋友。

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追光季LOVE意象主燈「Anooki X光之耶誕樹」，邀請來自巴黎藝術家Les Anooki，創作兩座高達5米高氣球裝置藝術，分別是來自北極、南極的男孩女孩，以環遊世界提倡關注南北兩極環境議題，結合全台最高120米直透天際光之耶誕樹，不僅傳達環保永續的意涵，在光之耶誕樹下親吻，更如同在槲寄生下接吻一樣，充滿浪漫與祝福的愛情氛圍，歡迎有情人都到主燈下展開一段浪漫邂逅。

活動共有8區展演燈區，分別為「Anooki X光之耶誕樹」、「許願光之樹」、「城市光流」、「海・光・空間」、「一畝光蔭」、「幻光迷宮」、「CHILL ZONE」等，每日上演28場迷人燈光秀，每場3至8分鐘不等，結合光影變化、互動科技打造精彩聲光饗宴，民眾能坐在「一畝光蔭」的樹下，環繞在白安空靈歌聲之中，仰望樹上的繁星點點，沉浸魔幻氛圍裡；也可以信步漫遊到「海・光・空間」，讓音樂和光影交錯陪伴，進入一個繽紛多彩的奇幻空間；還可以攜手伴侶，到「許願光之樹」蒐集幸運、財富或愛情，在鏡頭前將此刻幸福美好投影在樹梢，追光季的每個角落都藏有不同的驚喜，來此創造與眾不同的冬日回憶吧。

「光」是一道希望、一盞夢想、一幅未來，懷抱著對於每一個人事物的情感，高雄一步步向前邁進，以城市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光。活動最新消息請洽高雄市政府經濟發展局臉書粉絲專頁https://reurl.cc/Gkjnoy查詢。（高雄市政府 廣告）

