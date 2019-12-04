桃園農業小而強　9農友2團體獲頒「農業發展貢獻獎」

▲桃園9農友2團體，獲鄭文燦頒發「農業發展貢獻獎」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

推廣友善種茶，開啟原民農業經營典範的林誠忠；推動有機耕作，生產青菜供應中小學營養午餐使用的宋木森等、致力於新農業發展的9名桃園農友及2個團體，4日於市政會議獲頒「桃園市農業發展貢獻獎」。鄭文燦說，桃園的農業小而強，全力朝品牌化、高級化的方向發展。

對於「桃園市農業發展貢獻獎」11名得主，記憶力超強的鄭文燦，逐一介紹指出，林誠忠先生推廣友善種茶，開啟原民農業經營典範；林錦堂先生現任觀音區蓮花園休閒農業發展協會副理事長，積極推動休閒農業區事務，成功塑造休區新風貌；彭冠霖先生推廣傳統養豬產業轉型及優化生產環境，足為其他養豬戶的學習標竿。

宋木森先生推動有機耕作，其產品也供應中小學營養午餐使用，是學校與農場相互連結的典範；來自新屋的蘇順基先生創立芋香米品牌，為農產品加值、創新，並支持青年返鄉，貢獻良多；周文裕先生的桔揚茶廠是全台唯一通過國際雨林認證的茶廠，也是桃園觀光工廠的優良代表，所生產的茶產品不僅提供知名咖啡館使用，也將桃園好茶推廣於國際，是台灣綠金產業的好夥伴。

李傳添先生是八德蔬菜產銷班第三班班長，推動蔬菜低溫冷藏技術，也積極輔導青農回鄉創業；前大溪區農會總幹事張財旺先生在農會服務近42年，推動大溪農業發展及照顧農民皆備受肯定；現任龜山區農會總幹事的劉朝全先生除致力於油茶樹的栽培，也積極協助農民拓展在地茶業的產銷。

此外，有兩個獲獎團體，首先，桃園市養豬協會積極推動防疫宣導，持續輔導養豬戶取得台灣優良農產品標章（CAS）；有限責任桃園市青年農民生產合作社則致力推動農產品品牌化，並善用各式農機推廣智慧農業，減少農業缺工問題。

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