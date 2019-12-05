桃園妹花15元租車傻眼「前輪被上大鎖」！GoShare硬起來　調監視器報警抓人

記者柯沛辰／綜合報導

共享經濟變獨佔？桃園一名蕭小姐4日租用共享電動機車GoShare，不料啟動後無法挪動，低頭一看，才發現前輪被自私的人上了大鎖，讓她當場傻眼，還白花15元使用費。對此，Goshare回應，已經退款給蕭小姐，目前已經報警處理，要找出到底是誰上鎖。

蕭小姐表示，「當時我已經按發動，要往後倒車，就發現怎麼倒不了，我又往前，要看是不是地板上有石頭導致卡住，我又再往後倒，結果發現也不對，看了前方的車輪，才發現被別人扣了大鎖。」

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▲共享經濟變「獨佔」，GoShare前輪竟被人上鎖。（圖／東森新聞）

原來，蕭小姐4日下午2點用手機在中壢國泰街上租借GoShare，要騎時發現移不動，才發現前輪被上大鎖，最後她沒有順利騎乘，但因為已經租借，仍得支付15元費用。

蕭小姐無奈地說，「我覺得滿扯的，這是大家的，不是他自己一個人的，他既然要這樣，為什麼不乾脆自己買一台回去，自己扣他自己的大鎖？」

▲碰上自私民眾上鎖共享機車，蕭小姐直呼實在太扯。（圖／東森新聞）

事隔一天，遭上鎖的GoShare仍停在原地。蕭小姐透露，「好像不知道是哪戶人家，會為了自己方便，然後就把車鎖上大鎖，好讓他們自己可以使用。」

GoShare業者5日回應，今天早上已經完成退款，也很謝謝蕭小姐的反饋，目前聯絡上一位租車的用戶，確認並非上鎖者，已經報警、調監視器處理。

▲事隔一天，車輛仍未解鎖。（圖／東森新聞）

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