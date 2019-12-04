第15屆良友會　「愛在東區」優秀學生頒獎活動登場

▲台南市議員曾信凱與牛頭牌董事長劉貞秀，捐贈每位小朋友1千元紅包，及良友會禮物一袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

第15屆良友會「愛在東區」優秀學生代表暨關懷弱勢獨居老人活動，12月4日中午在東區南紡購物中心金色三麥餐廳舉行，東區150位國中小優秀學生與會，市議員曾信凱與牛頭牌董事長劉貞秀，捐贈每位小朋友1千元紅包，及良友會禮物一袋。

市議員曾信凱與良友會會長許志成及良友會董事長曾順良，呼籲與會學生，今日接受社會溫暖關懷，將來長大事業成功後，能秉持回饋社會的心，讓我們的社會產生善的循環，充滿溫暖和愛心。

由台南市曾順良之友會主辦第15屆良友會「愛在東區」優秀學生代表暨關懷弱勢獨居老人活動，邀請台南市東區後甲、復與及崇明三所國中及東光、博愛、崇明、大同、復興、德高、崇學及勝利等八所國小共計150位學業優秀學生共餐，餐會中由市議員曾信凱與牛頭牌董事長劉貞秀及良友會成員頒贈紅包及禮物。

市議員曾信凱表示，良友會自創會以來，「愛在東區」系列活動每年都舉辦不間斷，近年來與其他立案之公益團體合作，表揚東區優秀青年學生，並為不同區域社會邊緣人探視關懷、物資配送。未來良友會會秉持取之社會用之社會的態度，以感恩的心關懷社會。

良友會創辦人曾順良表示，良友會集結社會菁英做公益活動，希望各位小朋友今日受人表揚捐助，將來事業成功之後，能秉持關懷社會的精神回饋社會，讓社會充滿溫馨，國家更具競爭力。

良友會會長許志成及副會長楊政達說，希望小朋友們在社會關懷愛心溫暖資助下，在家要聽從父母親的話，在校遵從師長教誨，認真學習，有朝一日出人頭地後，也能比照回饋社會，感謝大家有錢出錢有力出力，讓這項有意義活動一直辦下去，並越辦越好。

今天頒贈國中小優秀學生獎助學生及禮物活動，於餐會後展開，與會11所國中小學，分別上台接受表揚並領獎，小朋友們能獲獎十分開心。