假孫向嬤借15萬警這招破解騙局　永康警頒獎感謝行員！

▲台南市警永康分局副分局長章振國代表分局，前往中國信託銀行頒發感謝狀，表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局與銀行行員，再度合作成功攔阻「猜猜我是誰」詐騙案，阻止婦人匯款15萬元給「假孫」，永康分局副分局長章振國代表分局，前往中國信託銀行頒發感謝狀，表達感謝之意！

11月5日中午12時許，永康分局大橋派出所副所長李茂霖、警員黃冠霖接獲報案，轄內銀行有民眾疑似遭詐騙欲匯款，立即趕赴現場。到場了解後，原來是邱姓婦人接獲line電話，對方假意是婦人的熟人卻不表明身份，還反問婦人「你不知道我是誰喔？」，婦人聽聲音以為是外地的孫子來電，便說出孫子名字，此舉讓對方順勢假冒孫子。

假孫子向邱婦謊稱，其與朋友合資網購生意，因疏忽記錯交易日，故急需一筆現金週轉，要新台幣15萬元。阿嬤得知孫有難，心疼愛孫的她，立即前往銀行欲匯款，正準備匯款時，銀行行員察覺有異狀，關懷詢問後懷疑邱婦遭詐騙，故通知警方到場釐清。

員警查看婦人與孫子聯繫方式並非透過手機號碼，請婦人別再以對方來電方式回撥，要以自己儲存的孫子手機號碼打去求證，果然一撥通。「真孫」一頭霧水，表明沒有向阿嬤借錢，邱婦得知差點被騙十分驚訝，但也鬆了一口氣笑開懷，向警方與行員的協助表示感激。

「猜猜我是誰」手法雖然是老梗，但對50歲以上長者，因資訊管道來源少，仍容易上當，因此在此呼籲要多加留心家中長者及相互提醒，避免受害。