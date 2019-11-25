黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使　10月攔詐有功者飆破70人

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚10月份攔阻有功的75位阻詐小天使。（記者杜龍一攝）

記者林悅／台南報導

台南市為提升超商、金融機構行店員攔阻詐騙效能，不止首創LINE防制詐騙封鎖線群組，對於攔阻有功人員，由市長黃偉哲於治安會報公開表揚，頒發獎勵金及獎座，黃偉哲親撰感謝信向其總公司致謝，更函請所任職之總行另予獎勵或表揚。

台南市10月份警民合作成功阻詐71件、攔阻詐騙款項逾新台幣974萬元，市長黃偉哲25日下午召開11月治安會報，於會中特別感謝10月份攔阻有功的75位阻詐小天使，積極協助警方通報攔阻詐騙，親自公開表揚並頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意。

這次受獎者計有中國信託、台灣新光銀行、第一銀行、華南銀行、京城銀行、彰化銀行、玉山銀行、土地銀行、安泰銀行、國泰世華銀行及統一超商、全家超商、OK超商、萊爾富超商及全國電子等行店員業者。

台南市警局指出，經統計台南市2019年1至10月的警民合作攔阻詐騙成效相較去年同期，增加194件（上升79％）、攔阻金額增加2552萬餘元（上升72％），亮眼成績一直是大家有目共睹的。受攔阻詐騙成功的民眾，更是表示：「還好台南有一群熱心的阻詐小天使，以及親民積極的波麗士大人，不然辛苦存的養老積蓄被騙走，也不知道該怎麼面對自己的家人跟後續養老日子了，真的很感謝有你們。」。

市警局長周幼偉，為展現維護市民的財產安全決心及激勵攔阻詐騙動力，親自率領刑大大隊長林宏昇前往台南郵局總局拜訪黃局長，並向其宣導最新詐騙手法，傳授規避臨櫃關懷提問作法，及阻詐有成之相關獎勵，更請台南市各分局偵查隊隊長及派出所正、副主管，親自前往所轄郵局各支局拜訪經理，提供最新反詐騙宣導及攔阻作法等資訊，以提高攔阻成功率。

台南市警局長周幼偉呼籲，若民眾遇有報酬明顯不合理的投資案、接獲佯稱親友電話號碼變更，並要求加入新電話號碼後，再以急需用錢借款或於網路平臺認識之網友有邀約出遊、規劃投資理財或收取貴重包裹等術語，千萬不可輕易相信，皆是詐騙集團慣用的老套詐騙手法，常濫用民眾的親情及愛情，只為了騙取民眾的金錢，而致被害人情錢兩失，若遇疑似詐騙情事，請直接撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。