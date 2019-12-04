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台南傳「有熊出沒」居民嚇呆！香蕉園巨大腳印　斷樹留咬痕驚動議長

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▲▼台南安南區有熊出沒？（圖／取自郭信良臉書）

▲現場遺留巨大腳印，被懷疑是熊出沒。（圖／取自郭信良臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台南驚傳「熊出沒」？安南區一處香蕉園連續3天遭不明動物入侵，有20多棵香蕉樹被折斷，還留下爪痕和大腳印，居民議論紛紛。起初農業局不排除是熊所為，但跡證3日送屏科大研判後，初步排除是熊，至於確切凶手身分，得檢驗現場遺留的毛髮。

據悉，這處菜園由當地居民合力耕種，但上月27日先是有4、5棵香蕉樹莫名被折斷，至今又陸陸續續折斷20多棵，不僅枝葉被撕爛，枝幹上有爪痕，連地板都有爪印，讓居民有所警覺，懷疑是熊出沒。

▲▼台南安南區有熊出沒？（圖／東森新聞)

▲枝葉被撕爛。（圖／東森新聞)

▲▼台南安南區有熊出沒？（圖／東森新聞)

▲現場留下腳印。（圖／東森新聞)

台南市議會議長郭信良2日獲報後，與農業局、動保處人員一同前往現場，除了發現爪痕跟5個足印，還有食物殘渣等，由於香蕉樹被折斷位置也相當高，因此懷疑是熊或大型動物。

郭信良在臉書發文提醒，安南區疑似熊出沒，導致農民辛苦栽種的香蕉被毀壞，損失嚴重，後續已請農業局專業人員到場鑑定，並請警方加強巡守。

▲▼台南安南區有熊出沒？（圖／取自郭信良臉書）

▲議長郭信良到場關切，並請警方加強巡邏。（圖／取自郭信良臉書）

消息一出，許多居民人心惶惶，擔心萬一碰上熊會被襲擊，但也有人聲稱目擊大型犬，還有人推測安南區是靠海的平地，很難想像兇手是熊，「眷養山豬跑出來比較有可能」。

屏科大3日分析農業局送來的現場跡證，初步判定不是熊，因為熊不會抓香蕉樹。農業局指出，先前接獲多起疑似熊出沒的案件，最後都確認是大型犬所為。如今安南區又傳熊出沒，後續待檢體鑑定結果出爐，真相就會大白。

▲▼台南安南區有熊出沒？（圖／取自郭信良臉書）

▲20多棵香蕉樹遭折斷，現場一片慘狀。（圖／取自郭信良臉書）

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