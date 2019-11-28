鼓勵私校發「教師資遣費」教部補助32.5%！　最快110年實施

▲教育部針對私校教師資遣費議題，召開研商會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為防止私校減班停辦，讓私校教師無預警遭資遣，教育部今（28日）下午召開研商會議，初步決定私校教職員被資遣將發「資遣慰助金」，年資1年發給半個月全薪，最高發給6個月，最快會在110年1月起實施。

教育部人事處長陳焜元指出，今日的會議初步決定，在沒有完成立法前，將以政策引導方式，鼓勵學校加發資遣費，以健全教師的生活保障，但因還未通過修法，所以不具強制力。

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陳焜元說，初步規畫比照公保及私校退撫儲金的提撥比率，預計從民國110年1月開始，私校如果願意加發資遣費，並達到一定的標準以上，教育部擬補助所需經費的32.5%。

而在今天的會議上，也有工會代表希望，政府應考量學校財務狀況，希望政府全額補助資遣費。陳焜元表示，由於牽涉到教育資源分配的問題，後續還需再開會研議，但各界有共識，被資遣教師需要一段時間轉職，應盡可能提供生活保障。

對此，私校工會指出，私校加發資遣費制度實施後，被資遣私校教職員失業後的短期基本生活將受保障，但勞基法針對非自願性資遣勞工的保障不是只有給付資遣費，另外如解雇預告期、有薪謀職假、失業給付等制度都仍待日後補強，才能夠因應日後私校退場大量資遣教職員的情形。私校工會對教育部積極回應民意、短期內建立資遣費制度，雖不滿意但了解改革不能一步到位，因此仍給予高度肯定。

私立大學校院協進會秘書長、東吳大學法律系副教授林桓則說，面臨少子化，不只私校，公立學校未來也可能面臨裁撤，教育部不能只針對私校。建議應全面檢討、修法解決，不能不負責任、草率行事，若真要發資遣費，也應納入私立大專退場轉型條例處理，由政府補助，而非全由私校買單。

