天然呆運將吃早餐…一下車「口袋貨款全掉光」！便當哥狂撿44張千鈔：快還他

▲貨車才剛停下沒多久，車底便飄出一張張千元大鈔。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台南報導

台南一名貨車司機日前駕車行經省道台1線林鳳營一處超商吃早餐，沒想到人才剛下車，口袋中滿滿的44張千元鈔票便隨之掉落，還被強風吹得到處飄；這時外出送便當的鄭姓男子見狀，急忙上前撿拾，同時報警求助。而這位粗心的貨車司機，直到警方找上門才知道自己剛收的貨款「全都掉光光」。

監視器畫面拍下，藍色大貨車停在超商門口，司機才下車沒多久，地面旋即飄來一張張紙鈔，而司機卻渾然不覺；這時騎著機車送便當的鄭男經過，見到滿地紙鈔當場傻眼，愣了一下後才終於反應過來，急忙跳下車撿鈔。

▲鄭男見到滿地鈔票後，急忙下車幫忙撿拾，並報警處理。（圖／東森新聞）

「有送便當的大哥在超商旁邊撿到一大堆的千元鈔票，現在開始數鈔！」鄭男當下除了撿鈔，還立即報警求助，並錄下數鈔影片為證，經清點後一共拾獲44張千元大鈔。警方調閱監視器查看，由於角度問題無法看到貨車車牌，因此只好沿途調監視器追蹤，最終才終於找到這位貨車司機。

▲鄭男錄影數鈔，現場一共有4.4萬元現金。（圖／東森新聞）

見到警方找上門，貨車司機這才驚訝地發現自己掉了錢，急忙表示這4.4萬元是剛向客戶收取的貨款，當下放在口袋，因急著要進超商吃早餐，才會在毫無察覺的情況下「全部掉光光」，對於鄭男拾金不昧的義舉相當感動，頻頻致謝。

回憶當下的情況，鄭男也表示，起初看到滿地的千元鈔票後，還以為是玩具假鈔，結果仔細一看，赫然發現是貨真價實的鈔票，「真的現金應該有人有急用，我想說趕快把它撿一撿！」同事也大讚，「（錢）本來就不是我們的，我們就不要拿，不然掉錢的人會很痛苦！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▲鄭男拾金不昧，直呼當下滿地都是千元大鈔，一開始目睹還以為它是假鈔。（圖／東森新聞）