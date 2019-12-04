妙齡女火車上熟睡…色狼摸奶一次不夠　「解開扣子摸個爽」鄰座客報警活逮

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客通報列車長報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子2019年9月間搭乘台鐵強號南下，行經新竹站時見妙齡女子熟睡，站在女子旁邊的彭男竟大膽伸出鹹豬手撫摸女子右乳，未料女子未驚醒，彭男食髓知味後竟解開女子胸口鈕扣，直接撫摸右乳得逞，隔鄰乘客見狀偷偷請列車長報警處理；檢方4日偵結依違反性騷擾防治法聲請簡易判決處刑。

檢警調查，41歲的彭姓男子曾有妨害性自主前科，去年7月才執行完畢，今年9月10日下午5時許，從桃園搭乘台鐵自強號南下，行經新竹車站時，見妙齡女子在座位上熟睡，竟站到其座位走道旁，偷偷撫摸右乳1次，未料女子熟睡並無反應，彭男竟大膽解開女子胸口處鈕扣，二度伸手在女子外衣與內衣間撫摸右乳得逞。



隔鄰乘客察覺彭男惡行，偷偷向列車清潔人員反映，再通報列車長前來制止，通報鐵路警察處理，在警方與乘客等證人指證下，彭男坦承犯行，因為累犯，檢方偵結將彭男依違反性騷擾防治法聲請簡易判決處刑，彭男將面臨2年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►守住每一席立委！ 蔡英文允諾連任後育兒與長照4年補助千億

►睡夢中「和女友衝刺」 醒來「下面溼熱」…驚見男髮型師浴室漱口

►英德桃園合體輔選 賴清德：戰略改變先贏桃園，立院就能過半