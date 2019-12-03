守住每一席立委！　蔡英文允諾連任後育兒與長照4年補助千億

▲蔡英文總統3日為桃園市立委參選人蔣絜安輔選站台時表示，未來四年政府照顧0至6歲幼兒與長照2.0都會再加碼。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨總統參選人蔡英文3日到桃園市為第五選區立委參選人蔣絜安站台輔選，蔡英文表示，桃園市每一席立委都很重要也很關鍵，桃園市已有很多照顧年輕人與幼兒、長照補助政策，但現在國家還要再加碼，未來四年不但0到6歲幼兒補助預算每年以1百億成長，長照 2.0還要再增加到至少600億元，老幼都有好的照顧，讓年輕人無後顧之憂，可以安心就業。

▲蔡英文總統3日為桃園市立委參選人蔣絜安輔選站台，台下粉絲以手機爭搶拍攝，還高呼「小英我愛妳」。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文3日下午到平鎮區建安宮、龍潭區二高高架橋下為立委參選人蔣絜安輔選站台，也為自己連任之路爭取選民支持。

蔡英文指出，這幾年來桃園市進步很多、建設也很多，很多人問她是不是偏愛桃園？桃園市是最年輕的直轄市，也是工商業大市，在這個起飛階段，最需要中央政府的支持，桃園市長鄭文站上任五年以來，已有很多照顧年輕人方案，但國家還要再加碼，從社會住宅到租金補貼，讓年輕人在居住方面找到比較符合需求且負擔的起的環境。

▲蔡英文總統3日為桃園市立委參選人蔣絜安輔選，會後與蔣絜安、市長鄭文燦等輔選幹部高喊凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文還說，她在2016年上任後，政府照顧0到6歲幼兒每年編列2百億元預算，今年已達6百億，未來4年還是會以每年1百億元速度，增加對年輕人照顧補助，總預算可達1千億元，讓年輕父母能安心養育下一代。另外，老人照護是台灣社會最大挑戰，長照 2.0就是讓老人家可以在社區、家裡獲得照顧，2016年長照經費只有50億，但現在已達 400億，未來4年還要再增加到至少600億，讓老人得到最好照顧。

蔡英文強調，幼兒與老人都照顧到了，年輕人就沒後顧之憂，可以去做他們喜歡做的工作或創業，這段時間很多投資已經進入台灣，台商已回來投資 7千多億元，其中1536億元落腳在桃園，台商回來最多地方就在桃園，有很多好的就業及創業機會等著年輕人。

蔡英文也不忘推薦蔣絜安，力讚蔣絜安是立院最認真的立委，這次接受黨中央徵召從不分區立委轉戰區域立委，這選區是艱困選區，桃園每一席立委都很重要，希望大家一定要疼惜這位客家辣妹，為桃園與全國客家鄉親繼續爭取預算，當然她也是客家辣台妹之一，希望龍潭、平鎮選區客家鄉親立委選票投蔣絜安，總統與政黨票都要支持她與民進黨，未來四年繼續守護台灣民主自由。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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