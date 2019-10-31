快訊／巴基斯坦列車大火62死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車逃火海身亡

▲ 列車共計3節車廂被燒毀，包括2節經濟艙車廂及1節商務艙車廂。（圖／翻攝自推特／@ghulamabbasshah）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦旁遮普省31日凌晨發生列車大火意外事故，瓦斯罐爆炸讓3節車廂陷入火海，造成至少62人死亡，40多人受傷。鐵路部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmed）向Geo電視台透露，當時有乘客正在做飯，但意外爆炸引發大火，許多人為了逃出失火車廂跳下列車身亡。

綜合美聯社等外媒報導，發生事故的列車當時從沿海城市克拉嗤（Karachi）開往第二大城拉哈爾（Lahore），但行經旁遮普省南部的Rahim Yar Khan城鎮時發生爆炸事故。當局已展開救援行動，傷者已被緊急送往附近醫院治療。

根據救援行動負責人侯賽因（Baqir Hussain）的說法，接下來將進行DNA鑑定確認死者身分。醫院消息指出，目前已有10名罹難者的身分完成確認，另有17具遺體無法辨認。

半島電視台指出，巴基斯坦鐵路過去數十年來年久失修。今年7月，一列客運火車與一列靜止不動的貨運列車相撞，奪走23條人命，另有72人受傷。

Death toll raises to 10 as more coaches catches fire, rescue operations underway, through local administration of the area. #Teezgamexpress #Pakistan pic.twitter.com/Gz8Bq94Agc — Regional Security Advisory (@regsecadvisory) October 31, 2019

13：16 出版

13：47 更新