快訊／巴基斯坦列車大火62死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車逃火海身亡

▲ 列車共計3節車廂被燒毀,包括2節經濟艙車廂及1節商務艙車廂。(圖/翻攝自推特/@ghulamabbasshah)

記者詹雅婷/綜合報導

巴基斯坦旁遮普省31日凌晨發生列車大火意外事故,瓦斯罐爆炸讓3節車廂陷入火海,造成至少62人死亡,40多人受傷。鐵路部長艾哈邁德(Sheikh Rashid Ahmed)向Geo電視台透露,當時有乘客正在做飯,但意外爆炸引發大火,許多人為了逃出失火車廂跳下列車身亡。

綜合美聯社等外媒報導,發生事故的列車當時從沿海城市克拉嗤(Karachi)開往第二大城拉哈爾(Lahore),但行經旁遮普省南部的Rahim Yar Khan城鎮時發生爆炸事故。當局已展開救援行動,傷者已被緊急送往附近醫院治療。

根據救援行動負責人侯賽因(Baqir Hussain)的說法,接下來將進行DNA鑑定確認死者身分。醫院消息指出,目前已有10名罹難者的身分完成確認,另有17具遺體無法辨認。

半島電視台指出,巴基斯坦鐵路過去數十年來年久失修。今年7月,一列客運火車與一列靜止不動的貨運列車相撞,奪走23條人命,另有72人受傷。

16 dead after fire breaks out in #Karachi - #Rawalpindi #Tezgam express train near Rahim Yar khan #Pakistan pic.twitter.com/74qrD8dJHx

Death toll raises to 10 as more coaches catches fire, rescue operations underway, through local administration of the area. #Teezgamexpress #Pakistan pic.twitter.com/Gz8Bq94Agc