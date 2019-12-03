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睡夢中「和女友衝刺」　醒來「下面溼熱」…驚見男髮型師浴室漱口

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▲桃園市鄭姓男子擔任髮型設計師於去年6月間，邀約男性顧客吃消夜喝紅酒，趁其昏睡時口交得逞卻挨告。（圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市鄭姓男子擔任髮型設計師於去年6月間，邀約男性顧客吃消夜喝紅酒，趁其昏睡時口交得逞卻挨告。（圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓髮型設計師於去年6月間邀約男姓客人下班後吃消夜，男子欣然赴約，後來鄭邀參觀新購住處，兩人一起喝紅酒還看電影，男子不勝酒力在其住處睡著，翌日清晨鄭見男客人熟睡撫摸下體並口交得逞，男子射精後驚醒下體濕熱質問，但鄭男卻否認，男子事後向警局提告；法官審理後將鄭男依趁機性交罪判處有期徒刑2年、緩刑4年，另須於3年內提供220小時義務勞務。

檢警調查，在桃園市擔任髮型設計工作的鄭姓男子，因長期服務男子而熟識，去年6月1日，男子去剪髮時，與鄭男相約下班後一起吃消夜，鄭男後來邀請男子到其新購的房子參觀，還拿出紅酒與男子共飲慶祝。

男子因喝紅酒後不宜騎車返家，鄭男建議男子留宿一晚，還拿出短褲替換入睡，翌日清晨5時30分，鄭男見男子熟睡，脫去其短褲基於乘機性交犯意，撫摸其生殖器，並為其口交並上下抽動而口交得逞，男子在夢中產生生理反應，以為與女友性交而射精，因感覺下體濕熱驚醒，但看見鄭男幫其穿上短褲且立即前往浴室漱口心生懷疑，待鄭男從浴室返回睡著，隨即離開住所，並前往警局報警提告。

鄭男偵訊時坦承有為男子口交，但否認有趁機性交罪嫌，辯稱是在男子清醒時兩人相互擁抱，之後幫他脫去褲子並口交，男子也抱著他的頭；但男子事後用LINE質問鄭是否對他口交，鄭起出否認後來卻向他道歉，並說自己酒後不知道自己做了甚麼，請求男子原諒等語，男子則以LINE對話內容截圖提告。

法院認為，鄭男辯稱酒後不知做了甚麼，但檢視其手機在案發前後都有傳輸LINE訊號，顯示仍有與他人通訊之相關證據，而當時被害人係熟睡狀態之認定，法官審酌鄭男因一時衝動而犯行，對男已身心造成一定程度影響，誠屬不該，惟事後與男子達成調解，並按期履行調解內容等情，依趁機性交罪判處有期徒刑2年、緩刑4年，另須於判決確定後3年內提供220小時義務勞務。

►「即日起，我退出老化黨。」

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