品質出包…製片商不照合約走　蕭敬騰主演電影授權惹訟另一部也倒楣

▲製片商影市堂獨家授權蕭敬騰主演的電影《殺手歐陽盆栽》給飛行公司，卻爆發合約爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照／記者張一中攝）

記者孫于珊／台北報導

蕭敬騰第一部飾演男主角的電影《殺手歐陽盆栽》票房叫好！但其製片商影市堂獨家授權該電影給飛行國際視聽股份有限公司發行DVD後，被控未履行合約內容，遭判賠100萬元給飛行；另一部由簡嫚書主演的《真愛神出來》，影市堂也因獨家授權給飛擎國際視聽有限公司，卻因電影延遲近4年上映、廳數少了7倍等原因，須賠償飛擎211萬500元。全案可上訴。

飛行主張，2011年簽完授權合約得到《殺手歐陽盆栽》能行使台灣、亞洲地區航空發行等權利後，原預計要發行DVD了，但影市堂卻要在大陸上片，要求飛行延後3個月發行，讓飛行業務收入至少短收250萬元。經雙方協商後，飛行同意以200萬元投資影市堂下部電影，以彌補損失，但若影市堂於1年半內未啟動任何電影專案及電影製作行為，須支付100萬元現金賠償給飛行。而簽約迄今，影市堂仍未展開任何電影製作。

飛擎也主張，於2015年1月花了670萬元與影市堂簽立電影《真愛像阿飄》（後更名為《真愛神出來》）的授權合約書後，獲得獨家授權該電影的後續映演，包括在iTunes平台、航空機上公開播映等，並約定電影於2015年3月30日上映，全台保證至少50廳播放，且於2015年2月就給付了頭期款211萬500元。

但影市堂遲至2019年1月4日才上映電影，且僅在全台7廳放映，每天11場次；至同年1月17日僅剩下1廳1場次，上映僅2週隨即匆匆下片，認為影市堂欠缺保證品質，顯有重大瑕疵！因此飛擎於同年1月22日寄發存證信函通知影市堂解除契約，並要求其返還211萬500元。

▲愛情喜劇電影《真愛神出來》由林柏宏、簡嫚書等人主演。（資料圖／影市堂股份有限公司提供）

影市堂對於飛行的主張則辯稱，與飛行簽完協議後，即有啟動製作相關電影的程序，如《BBS 鄉民的正義》、《變身Action》、《白目律師》等，因此並無違反協議約定。

至於飛擎的主張，影市堂說，授權契約雖約定全台保證至少50廳放映，但未明確約定未達成的法律效果，且應不能以放映廳數多寡而否認電影後續價值，加上飛擎應本於誠信原則就此部分另為協商，或就授權契約進行增補，而非直接主張解除契約！

法官認為，影市堂雖稱有製作《BBS鄉民的正義》、《變身Action》，但依據授權合約書、投資協議書等，認定2部電影均非影市堂製作，授權人也不是影市堂，影市堂只是共同投資人之一，加上《白目律師》已超出協議書約定時間，因此判影市堂敗訴，應賠飛行100萬元。

而飛擎部分，法官認為電影放映廳數、規模與獲利息息相關，因此影市堂遲延3年9月才放映電影，且全台只有7廳放映，與當初約定的至少50廳放映顯有差距，故影市堂應負瑕疵擔保責任，判賠飛擎211萬500元。

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