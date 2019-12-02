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【英語多益通】《冰雪奇緣2》看了沒？從7句經典台詞學英文

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▲▼《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

▲ 《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

文／李海碩

2013年在世界各地電影院造成轟動、讓全世界小女孩瘋狂的艾莎女王（Elsa）回來了！6年前Elsa用一首《Let It Go》造成全球的風潮，今年帶著《Into the Unknown》捲土重來，再度締造驚人票房。《冰雪奇緣2》（Frozen 2）不僅劇情精彩，其中也穿插著許多值得冰雪粉筆記下來的經典台詞，更是多益常用的句型喔！現在就讓我們一起來看看。

一、My love is not fragile. 我的愛沒那麼脆弱。

請繼續往下閱讀...

「Fragile」是「易碎品」的意思。在各式各樣易碎的包裹上，常貼上有這個字的貼紙，就是希望搬運員小心輕放。而當用來形容心理狀態時，通常就是「脆弱」的意思。

After seeing all the economy downfalls in recent years, we can know for sure that the world economy is actually much more fragile than it seems.
（在看到近年來的經濟衰退後，我們可以肯定世界經濟實際上是比看起來更加脆弱的。）

The item is fragile. Please handle with care.
（此物易碎。小心輕放。）

二、When one can see no future, all one can do is the next right thing. 如果看不清未來，唯一能做的就是走好當下的路，做你此刻該去做的事。

 這句台詞後半部的英文句型很重要。「All one can do is...」這個句型後面接上名詞子句「the next right thing」時比較簡單，沒有太多需要討論的空間，但接上動詞的狀況就完全不同了，請看下方的例句：

All you can do is wait out.
（你唯一能做的就是等待。）

All you can do is go out with the belief that things will be alright.
（你唯一能做的就是相信一切都會好起來。）

一般而言，在be動詞的後方大多數人應該都會習慣加上現在分詞「V-ing」，但是這個句型中，由於be動詞與後方動詞中省略了to，所以後方動詞才會以原型呈現。 另一個直接接上原形動詞的常見用法是suggest（建議），通常會與should一起使用，而should後方一定要使用原型動詞，因此suggest在句型中，後方會直接接上原型動詞，如下方例句所示。

I suggest John (should) leave at once.
（我建議John立刻離開。）

三、They just took advantage of the forest’s gifts. 他們只是利用了森林的餽贈。

advantage的意思是優勢，劣勢則為disadvantage。take advantage of是用來表達「利用」、「運用」的意思。

Many shoppers took advantage of the Black Friday deals last Friday.
（許多購物者都利用了上週的黑色星期五促銷。）

四、We let down our guard. 我們鬆懈了防備。

許多人都以為「let the guard down」或「let down the guard」是來自於拳擊術語，但其實這個用法在中世紀之前就存在了，只要想像舉著盾牌的騎士，大概就可以理解了。要特別注意的是，除了表達「鬆懈」防備的意思之外，這個用法也可以用來表達，當確認對方沒有要傷害自己時，「放下」防備的意思。

We should not let down the guard over the disease which broke out last year.
（我們不該對於去年爆發的疾病鬆懈防備。）

五、I’m just living the dream, Anna. 我真是夢想成真了，Anna

一般而言夢想都是虛幻的，所以當一個人「live the dream」時，意思就是真的「活出了夢想」。

Tim is going to do his very first TED Talk this weekend. The guy is truly living his dream.
（Tim這週末要進行他人生第一次TED Talk演講。那傢伙可真是夢想成真了。）

要特別注意的是，請萬萬不要寫成「living in the dream.」雖然只差「in」一個字，但意思就會變成「活在虛幻的夢中」，南轅北轍了。

六、Don’t patronize me. 別把我當小孩／別哄我／別把我當傻瓜。

這個用法在一般的英文課堂上比較少看到。要了解這個用法要先從patron這個字開始說起，patron的原意是顧客或是贊助組織的人士，patronage則是惠顧的行為。所以最常見的說法就是：

Thank you for your patronage!
（銘謝惠顧！）

但當patronize加上「-ize」字尾變成了動詞，意思就成了「成為對方的贊助人」的意思，再進一步延伸出矮化對方、敷衍對方、把對方當成「細漢」（台語，意旨身材嬌小或年齡小）等意思；但請注意這個字的含義依然是「消費」或是「贊助」。

The governor is calling on all residents in the state to patronize locally produced products.
（州長呼籲州內居民消費當地生產的產品。）

If you observe carefully enough, you’ll find political patronage at every level of government.
（若您觀察得夠仔細，就會發現政治酬庸在政府各層級中幾乎無所不在。）

七、I knew I could count on you. 我就知道我可以依靠你。

這裡的「count on」是一個很口語但超級實用的詞彙，最有名的用法可能是來自於Bruno Mars在2010年推出的歌曲《Count on me》，count原本意思是「計算」，但是加上on之後就有了「依靠」、「指望」的意思，「You can count on me」的意思就是「我給你靠」。

We should not count on buyouts to rescue any struggling stock.
（我們不該依賴現金救市來解救任何陷入困境的股票。）

The football team will need to count on all the veterans in the upcoming final. （在即將來臨的決戰中，該美式足球隊得要依靠老將才行了。）

許多字詞都會在介詞改變時有完全不同的含義。比方說，很多學習者常問：為什麼服務生會叫做waiter？是因為服務生通常都需要等待嗎？其實，雖然「wait for」的意思是「等待」，但「wait on」就成了「伺候」、「服務」的意思了，這就是服務生被稱為waiter的原因。  

【多益模擬試題】

1. All you have to do is _____ and study.
(A) stay focused
(B) staying focused
(C) stayed focused
(D) having stayed focused

2.That will be 100 in total. Thanks for your ____.
(A) patron
(B) patronage
(C) patronize
(D) patronized

解析：

1.正解為(A)。題意為「你該做的就是聚精會神地學習」。當出現「All sb have/has to do is…」的句型時，接在後方的動詞視為省略to，須用原型動詞，故應選答案為(A)。本題還有另外一個快速的解法，那就是：and前後的動詞型態必須對等，故當後方是原型，前方也應該要選用原型。

2.正解為(B)。題意為「總和100元。銘謝惠顧」。按照「銘謝惠顧」的原文應選(B)，名詞。(A)為顧客，(C)為動詞，(D)為過去分詞，都不合用。要特別注意的是，若使用現在分詞patronizing其實也是可以的，只是一般都慣用patronage為主。

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