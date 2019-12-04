徐巧芯爆「卡神拿菊市府5千萬」　李柏毅秀公文狠打臉：年輕人就是年輕人

記者許宥孺／高雄報導

「卡神」楊蕙如被查出以「idcc」的帳號名稱在網路帶風向、養網軍，間接害死駐日外交官蘇啓誠，國民黨籍台北市議員徐巧芯還向媒體爆料，指稱楊蕙如的資金來源，就是來自台北市、高雄市辦理WTA網球賽的補助款，且經費多達5千萬元。對此，高雄市議員李柏毅則秀出當年高市府的回覆公文：「基於權衡財政等因素，有關貴會函請事項，未克所請，誠屬憾事，惠請諒察。」，狠狠打臉徐巧芯的說法。

▲高雄市議員李柏毅秀出公文，打臉北市議員徐巧芯說法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨議員李柏毅（中）。（圖／記者許宥孺翻攝）

李柏毅指出：「今天的《中國時報》A3版寫著：『徐巧芯接受本報記者訪問透露，楊的資金來源，是藉由民間公司名義，在沒有取得WTA網球相關文件的情況下，2016年向高雄市政府申請補助，當時花了5000萬元……』。」

李柏毅表示，為了求證徐巧芯的說法，4日上午便向高市府要了當年高雄市政府回覆WTA補助邀請公文，並在臉書上PO出，「然本府目前正以全力籌備今年10月的104年全國運動會為主要目標，基於權衡財政等因素，有關貴會函請事項，未克所請，誠屬憾事，惠請諒察。」，就是不予補助的意思啦。

李柏毅砲轟，在高雄市政府沒有補助的情況下，可以讓徐巧芯議員透過特定媒體抹黑「高雄市政府就是楊蕙如的金流來源」，這是不對的，體育賽事來向政府單位申請補助非常正常，不能說向政府申請補助，你就說這個是金流。

李柏毅舉例，中華民國自由車協會分別在2009年及2013年向高市府申請250萬及400萬元補助款，當時高市府都有給予高額補助，時任理事長就是擔任38年的民代立委黃昭順，若照徐巧芯議員的邏輯，這能算黃昭順委員的金流嗎？並強調：「高市府並沒有在楊蕙如這裡出半毛錢，但在黃昭順這裡，高市府出了不少」。

▲立法委員黃昭順（圖／記者屠惠剛攝）

而李柏毅的文章一貼出，徐巧芯也隨即在底下留言：「議員您好，這個是中國時報記者昨天電話訪問我。我跟他說的是2016年在高雄辦理活動，以及後來花費的經費，其實過程當中並沒有提到高雄市政府的補助金額。可以看我今天的記者會的圖檔高雄市政府寫的是「待查」，高雄那段的補助是中央單位。記者可能沒聽清楚寫錯了，我去跟他澄清。謝謝。」

而對於李柏毅舉例自由車協會向高市府申請補助部分，黃昭順競選辦公室也做出回應：「自由車協會會務及經費收支均由時任副秘書長之王美香全權處理，理事長從未過問。」

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