楊蕙如公文副本給5位謝系議員　洪健益：關心補助比例、沒施壓

▲北市議會國民黨團記者會「網軍錢從哪裡來？國營事業、體育賽事成楊蕙如小金庫」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

檢調查出「卡神」楊蕙如就是在幕後帶風向，導致大阪駐日代表自殺的網軍頭，北市議員徐巧芯等人4日開記者會爆料金流，楊蕙如的公司發文給北市體育局，竟副本給5位謝系市議員，質疑謝系議員暗中幫忙。對此，遭控的洪健益強調，沒有施壓，是關心補助的比例是否合乎情理，《ETtoday新聞雲》致電顏聖冠、謝維州、阮昭雄、王孝維聯絡不上。

▲易始股份有限公司與台北市政府公文，副本給5為謝系議員。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯爆料，楊蕙如的公司是易始公司，她是公司董事，易始公司2016年曾發文體育局要求提出易始公司與寶悍公司共同舉辦的文件，但是易始公司與體育局的往來，為什麼要副本給5位市議員，還這麼剛好都是謝系市議員？根據徐巧芯所以提供的資料，所指的五位議員分別為，顏聖冠、謝維州、洪健益、阮昭雄、王孝維，其中顏聖冠、謝維州、王孝維於去年議員選舉中落選。。



徐巧芯質疑，5位市議員是否有協助卡神爭取舉辦活動？民進黨不是說沒關係？為什麼碰到卡神要幫忙？而若只是被動收到公文，楊蕙如憑藉在謝系的地位把議員的名字亮出來，就是要告訴市府有靠山。

北市議員羅智強批評，謝長廷跟民進黨開始魔鬼總切割，但卡神可不想切割，北市府要補助還要副本給謝系議員，是恐嚇台北市政府嗎？現在出了事謝長廷切割的很快，可是楊蕙如申請補助可沒去切割謝長廷，管碧玲自己都承認幫楊蕙如跟中油要錢，出事後切割會不會太晚。

對此，洪健益指出，或許我們有關心過，關心的是總經費花了多少，補助的比例是否合乎情理，到底有沒有提升國際能見度；至於有沒有空間施壓，「我個人澄清，沒有施壓」，只有希望體育局對這大賽事盡可能些讓能見度提高，到底補助金額有沒有過高，若總經費太高，關心的重點是這個。



其他人也看了這些...

►楊蕙如同框照曝光 徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面

►網軍護航謝長廷 韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

►林飛帆自稱遭卡神霸凌 孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

►楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬 交通部觀光局也給了650萬

►民進黨切割楊蕙如 柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關

►網軍IP位置來自立法院 矛頭指向民進黨立委辦公室

►超越藍綠，就靠她了