婦臨櫃領15萬「給姪子投資」　銀行專員機警報警攔阻

▲北投警分局副分局長霖浚奕(右二)親赴華南銀北投分行頒獎表揚第一時間阻匯的王姓女專員。（記者張君豪／翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月14日上午11點多，台北市北投警分局石牌派出所警員陳盛章、林政勳在巡邏中接獲分局勤務指揮中心通報：「轄內石牌華南銀行內有民眾欲匯款新台幣15萬元，疑似遭到詐騙。」警方趕到場發現一名60多歲老婦人著急要匯出15萬元給「姪子」投資，行員研判是典型假親人詐騙緊急報警，所幸警方與銀行員熱心協力攔阻成功。

▲北市石牌派出所警員林政勳(圖左)、陳盛章積極攔阻詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡婦向銀行員及在場警員表示：她姪子是以LINE通訊軟體來電借錢，警方向蔡婦丈夫詢問姪子的連絡電話，經警員林政勳回撥詢後，結果蔡女真正的姪子一頭霧水、表示並未向長輩借錢，警方揭穿這起典型假冒親友詐騙案件，所幸警員與行員機警及時通報攔阻下，保住了蔡婦的私房錢。

北投警分局對本件金融機構協同警方成功攔阻民眾遭詐案極為重視，事後派副分局長林浚奕親赴華南銀行石牌分行，頒發感謝狀予該分行王姓專員，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件發生。

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