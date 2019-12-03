高雄環保局「夜鷹」出動　查獲毛豆工廠違法偷排廢水

▲▼環保局夜鷹小組稽查奏效，再次查獲毛豆工廠違法排放廢水。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄市環保局組成「夜鷹專案」進行暗夜稽查，2日晚間又在大發工業區二度查獲毛豆工廠異常排放，該工廠為節省汙水處理成本，將廢水直接排進廠外的雨水溝，由於該業者已經有連續2次繞流排放行為，以違反水汙染防治法18條之一，違規情節重大，將依法開罰6萬到2000萬元罰鍰並勒令停工，廢水也將另行採樣，若檢測違法也會裁處。

環保局說，2日晚間進行夜鷹專案稽查時，發現大發工業區內曾被稽查違法排放的毛豆工廠，又再次以相同方式排放事業廢水，且間隔僅2週，違規情節重大，環保局強調，該業者應透過前處理、接觸氧化池及混凝沉澱等廢水處理程序，將原廢水BOD、COD分別處理至70、120 mg/L以下，才可排入大發工業區污水處理廠，然而該公司卻將其未處理之廢水，直接繞流排到廠外雨水溝，廢水測值分別為BOD 227mg/L、COD 439mg/L，均已超過排放地面水體放流水標準的7及3倍。由於高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑變臭，使河川水質惡化，嚴重影響林園大排水質。

環保局表示，今後將會持續執行夜鷹專案，並函請經濟部工業局善盡管理職責，掌握工業區內業者廢水排放情形，若再次發現有違法排放行為，不排除將對大發工業區服務中心開罰。



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