抓童乩過萬斤炭火　宜蘭二結王公文化節12/6起盛大登場

▲宜蘭五結鄉宗教盛事的二結王公文化節，6日起盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉宗教盛事的二結王公文化節，活動重頭戲的信眾與神像過萬斤熊熊炭火的過火儀式，將於10日下午1時30登場，過火後「鑽轎底 求平安」，則是每年信眾都迫不及待排隊鑽過老三王公神轎底，祈求保祐身體平安健康。

五結鄉公所表示，二結王公文化節系列活動，將於12月6日至10日舉行，在二結王公廟廣場盛大登場。6日晚上6時，由社區國樂才藝表演揭開序幕，並舉辦百桌福宴，歡迎鄉親認桌，共結善緣，宴中並由一心戲劇團演出「接引濟公傳」傳統戲曲，讓鄉親重溫兒時戲棚下看戲情景。

12月8日上午為年屆成年之青年男女舉辦成年禮活動，讓「轉大人」的男女，促發常念父母恩、永懷師友情，並以勇毅向前的理想與淬勵奮發的豪情，承擔繼往開來的社會責任及開創亮麗美好的人生。下午王公對聯書法交流暨成果展，提升民眾對書法藝術之興趣，發揚傳承書法藝術文化，歡迎喜愛書法人士參加交流。

活動重頭戲的「王公過火」儀式，2011年登錄為無形文化資產、2013年登錄為「宗教百景」之一，是最珍貴的文化資產；「抓童乩 跳過火」，過萬斤炭火，遊客萬人雲集，是全台灣最壯觀盛大之廟會文化活動。

而一年一度的三王公千秋過火祀典儀式活動，於10日下午1時30登場，藉由過火祈求王公神威消解穢氣。過火後「鑽轎底 求平安」，每年信眾都迫不及待排隊鑽過老三王公神轎底，祈求保祐身體平安健康。

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