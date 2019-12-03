東森給我一個大舞台　東森國際投資總處經理謝炆樫



2016年我離開投資銀行，轉往產業發展。正當決定前往新工作就任前兩周，接到東森集團的面試邀請。一連下來，除了筆試外，還包含了三次的面試，甚至最後由董事長親自面談，可見東森對人才的重視與謹慎。在面試過程中，長官們談到集團的挑戰和發展，並勾勒未來的願景藍圖，其中的深度與廣度，令人嚮往且驚豔。我深感這是對自己最好的挑戰，毅然決然轉而投效東森。

快狠準 併購案連連出手

進入東森，便馬不停蹄展開一連串新事業的投資評估、投資併購案的評估；從盡職調查、個股分析、競業營運財報分析，以至於新商模的試算。猶記當時電商聯盟案，即藉由併購、換股、合作等方式，整併市場上具特色或知名度的垂直電商；由東森集團統整後台，經由共享資源，提升競爭力，再借重原經營者的專業，打造更具規模的創新平台，與全球電商巨擘相抗衡。只是當時鎖定的幾家知名特色電商，包含美妝、票券、生活用品等盡職調查評估後，都不如預期樂觀；正當陷入膠著之際，2017年8月經投行牽線，香港「草莓網」正式納為評估標的。「草莓網」為國際知名的美妝電商，銷售範圍達230個國家、支援38種語言；歷經五個月的評估討論，東森團隊於2018年1月成功併購香港「草莓網」。自此，東森集團正式跨足全球市場零售。





2018年5月的某個假日晚上接獲指示，加入香港上市公司「自然美」專案小組，並以特急件速度評估併購的可行性。歷經五個月的分析評估，另諮詢相關專家意見，在總裁及長官們的最後定奪下，再度出手併購「自然美」。此舉，也使東森集團的事業版圖，橫跨中、港、台及馬來西亞，大步進軍美麗產業。

2018年9月「動物王國」驚傳倒閉，消息一出，「ETtoday 新聞雲」總經理及投資長立即透過管道與業者接觸了解。總裁念及150位員工生計無著，也擔心17家分店的毛小孩無人照顧，指示立即成立專案小組給予協助。由陳安祥總經理親自統籌領軍，以不到兩個星期的時間，釐清所有疑慮及解決方案，迅速完成資產交易，並在一個月內重新經營。在這兩周期間，團隊成員日以繼夜，與時間賽跑，打破常規尋求各種解決方案，力求於最短期限內完成交付任務，可說充分發揮了東森集團的超高效率。





請繼續往下閱讀...

研習營 腦力激盪新商模



東森致力於提供一個鼓勵參與、創新發展及發揮個人才能的環境，藉由企業間的相互合作及併購，快速拓展事業版圖，帶動集團能多角化經營，並朝國際化進軍。近期更積極經營自有品牌，利用集團多通路行銷，加上各關係企業間的資源整合，開創全新的商業模式，試圖拉大與競業的距離。東森對於人才勇於投資，總裁更是愛才惜才，廣納各種背景、專長的優秀人才齊聚東森，藉此相互激盪、學習、成長，提升各事業體的體質與能量，來面對詭譎多變的市場挑戰。

在東森，有個行之多年、沿襲已久的年度盛事，也就是整合集團幹部啟動為期兩天一夜的共識研習營。集團旗下各公司的人員全數打散、重新分組，藉由不同商模的討論，針對各項議題進行提案，並提出解方。經過幾次參與，讓我有機會認識集團裡優秀的夥伴，並在短短時間裡，經由團隊合作，腦力激盪出最佳解決方案。在進一步了解各公司業務，跨部門、跨公司整合之餘，最開心地莫過於研習營中所提出的企劃構想，最終能在商業上落實。而我們做到了，猶記前次的研習營，我所參與的團隊，將電競產業結合集團發展的商模，讓台下評審頻頻稱好，會後總裁立刻下達指令，成立電競雲公司，開始進入電競產業。這就是東森，只要有好的提案，就不怕沒有機會實現。





憑本事 人人都能嶄露頭角

人們常說,機會是給準備好的人；但往往現實是空有十八般武藝，卻等不到機會。在東森，從不吝嗇給予年輕人機會表現，這裡只論能力、不看位階，人人皆有嶄露頭角的舞台。自從加入東森這大家庭迄今，在各級長官的領導下，我們完成一件又一件的投資案，也讓我從中不斷成長茁壯。

在總裁領導下的東森集團，沒有公司別的概念，只有資源整合、相互支援，並且將資源發揮到最大。在東森，雖然會議眾多，但每一場會議都是吸取前輩們經營管理、戰略戰術、智慧和經驗的課堂。尤其總裁勇於投資、積極創新，並樂於嘗試新商模的魄力和視野，讓我每天都充滿熱情，幹勁十足，共同為開拓東森集團事業版圖，重返榮耀而努力。