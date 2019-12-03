路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

▲（左起）民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴、雲林縣議員廖秋萍、民進黨雲林縣議會黨團召黃淑鈴、雲林縣議員蔡岳儒3日於縣黨部召開記者會，指二崙鄉遭綁「校園有性解放教育」，呼籲競選對手還教育清白。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣議會黨團、雲林縣黨部3日召開記者會，指出二崙鄉懸掛有「性解放退出校園，救救孩子」布條，製造校園有性解放教育假消息引起恐慌，黨部主委廖丁賜表示，國民黨議員廖偉晴公開說布條他是做的，請國民黨立委參選人謝淑亞出面說明清楚，否則就是在傷害教育。

民進議會黨團指出，11月30黨部主委廖丁賜在二崙遇上綁布條人士，且謝淑亞二崙競選總部主任、國民黨議員廖偉晴亦於造勢場合公開說布條是他做的，請國民黨立委候選人同是雲林縣副縣長謝淑亞出面說明清楚，並拿出證據證明雲林校園有性解放教育，否則就是製作假消息，傷害教育。

雲林縣議員蔡岳儒指出，日前二崙鄉陸續出現抹黑教育布條後，黨團接到家長致電，詢問雲林縣學校是否安排「性解放」課程，當下立即詢問教育處長邱孝文，處長除表明學校沒有教性解放，並承諾會立即處理這項假消息，但是已過半個月布條卻還在。

▲國民黨提名雲林立委參選人謝淑亞，上午參與國民黨反賄選記者會時表示不清楚有掛布條這件事。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣第二選區立法委員謝淑亞競選總部表示，民進黨「做賊喊捉賊」，無視經過全民公投通過的法案，包括「婚姻限一男一女」、「國中小不實施性平同志教育」、「設同志專法」與「以核養綠」等民意，全被民進黨糟蹋，雲林鄉親只是表達大多數人的意見，陳述事實，反而是民進黨到了選舉，只會一味造謠抹黑，讓人痛心又不齒。

國民黨議員廖偉晴表示，針對布條的標語提到的性解放，在同志遊行裡的標語與訴求，早已悄悄的侵入校園，教育部也提告安定力量主席孫繼正多次敗訴，二崙鄉後援會堅持強烈捍衛台灣這片土地，希望所有家長都能重視這個問題。

雲林縣政府教育處處長邱孝文表示，針對布條上提及的性解放，雲林縣的校園教材沒有相關內容，請家長放心。

▲二崙鄉道路旁遭懸掛「性解放退出校園，救救孩子」布條，消息引起學生家長恐慌。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）（下同）



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