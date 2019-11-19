家長到教育部「檢查課本」破謠言：小四連性交都沒教，怎麼會教肛交？

▲家長翻閱現行教科書，認為內容無不當 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

性平教育議題近期不斷惹議，教育部為積極澄清教科書中無網路謠傳的性平教育不實教材內容，日前在教育部一樓大廳設置教科書展示區，展示目前小學課程教學所使用的教科書。多位家長今（19日）也與立法委員李麗芬、蘇巧慧等人出現在教育部，除了檢視現行課本外，也希望能「破除假消息、挺教育」，表示支持正確的性平教育。

家長及立委們一早就集結在教育部一樓，一邊翻閱現行教課書內容，一邊分享對教科書的看法。蘇巧慧翻閱國小四年級下學期的健康與體育課本，她指出，自己有女兒，看到小四下的教材內容，認為教的非常有道理。

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翻譯作家、家長代表尉遲秀表示，自己有一名小一的兒子與小四的女兒，因近期性平教育訊息越來越多，因此把小孩的課本拿出來檢視，「小四連性交都沒教，小三怎麼會教肛交？」尉遲秀說，現在的小朋友得到資訊已經不只從學校，有一次女兒把同學跟她講的話帶回家，令他非常驚訝。他說，就算學校不教性教育，小孩也會從網路上、同學身上學到，「不要為了民粹，導致正確的性教育都不實施」。

▲家長呼籲，應一起推動正確的性平教育，透過理解身體的構造，了解正確的教育。（圖／記者崔至雲攝）

親子作家番紅花說，若是家長擔心老師亂教，那就直接拿小孩子的教課書來看，不要聽信外面的謠言，而且她認為，現在的教科書內容還過於保守，更建議教育部可以將性平教育內容豐富一點，讓學生在得到錯誤知識前，先給予正確的知識架構。

水牛書店負責人劉昭儀提到，其實學校教的東西真的太少了，現在的家長不一定都擁有正確的性教育，若學校不教的話，學生只能從同儕間、網路上得知，建議家長應一起推動正確的性平教育，透過理解身體的構造，了解正確的教育，同時也建議父母把教科書拿出來看看，確定沒有外傳的謠言時，也要呼籲身邊的人，「孩子學到的是對的知識，不要誤信假消息」。

▲立委邀請家長，一同「檢查課本」，證明國小教材並沒有亂教性教育，一起破除假消息，支持正確的性平教育。（圖／記者崔至雲攝）

李麗芬也提到前天晚上在幫兒子洗澡時，她跟兒子說「你的肩膀變寬了，表示你長大了」，而她的兒子回她說，「但是我還沒有夢遺，所以我還沒有進入青春期」。李麗芬認為，這就是健康的教育知識，學校不僅應讓學生了解自己的身體構造，也應學會保護自己。

多元家長協會代表李玉華也說，現在的教科書內容是安全牌的教育方法，很多教案值得老師使用，也建議家長挺老師，不要讓教育工作者灰心，也呼籲家長，遇到不確定的資訊時，建議站出來檢視，而不是聽信謠言甚至散佈。

蘇巧慧最後也邀請家長，一同「檢查課本」，並上傳孩子的國小健康教育課本照片，證明國小教材並沒有亂教性教育，一起破除假消息，支持正確的性平教育。

▲立委邀請家長，一同「檢查課本」。（圖／記者崔至雲攝）