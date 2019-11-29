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搶救花生農　蘇治芬身體力行挽袖夜市叫賣

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▲民進黨提名雲林立委參選人蘇治芬29日於虎尾夜市挽起袖子叫賣花生，用實際的行動來支持雲林花生農。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨提名雲林立委參選人蘇治芬29日晚上於虎尾夜市挽起袖子叫賣花生，用實際的行動來支持雲林花生農。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年二期作花生因8月下兩場大雨，導致雲林花生產量、品質不佳，按理產量減少價格應上漲，卻疑因地方盤商謠傳政府開放進口，價格急速下跌，農委會主委陳吉仲近期也頻繁下鄉，期儘快穩住花生市場行情，民進黨提名立委參選人蘇治芬29日於虎尾夜市挽起袖子叫賣花生，用實際的行動來支持雲林花生農。

虎尾鎮光復路「拜五街」夜市為每週五一場，為雲林縣轄區內三大夜市之一，民進黨提名立委參選人蘇治芬突然現身夜市中奮力叫賣「咱自己出來賣土豆，大家都來買土豆，當季花生最新鮮」，一旁工作人員則忙碌地蒸花生、分裝成袋，喊著「台灣要贏 花生一斤100」，逗趣的口號吸引許多逛夜市的人排隊購買。

逛夜市的人潮將走道擠得水洩不通，而蘇治芬在其中穿梭來回，現場儘管人聲鼎沸，依舊能聽到叫喊聲「吃土豆，多吃土豆，吃到漲價」；蘇治芬表示，她以身體力行用最實際的行動來支持雲林花生農，並強調，呼籲社會各界不論是幫忙宣傳，或者是實際購買，多買多吃多用，一起疼惜幫助雲林的農民。

▲民進黨提名雲林立委參選人蘇治芬29日於虎尾夜市挽起袖子叫賣花生，用實際的行動來支持雲林花生農。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨提名雲林立委參選人蘇治芬29日晚上於虎尾夜市挽起袖子向民眾推薦雲林花生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲民進黨提名雲林立委參選人蘇治芬29日於虎尾夜市挽起袖子叫賣花生，用實際的行動來支持雲林花生農。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲逛夜市的人潮將走道擠得水洩不通，而蘇治芬在其中穿梭來回叫賣蒸花生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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