潘文忠專訪／想到從高樓跳下的孩子…動怒：不能忍受性平教育被扭曲

記者許展溢／台北報導

喜歡別人喊「潘老師」的教育部長潘文忠強調，很多悲劇不能閉上眼不去看，他在校園裡任教多年，看到學生間的互動，深刻了解「友善學習環境」對孩子成長的重要，因此對有傷「性平教育」的假訊息和扭曲事實的資訊，他也罕見動怒：「不能忍受傷害第一線認真的老師的專業和尊嚴。」

潘文忠接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，近日有些議題被扭曲，他特地搜集網路流傳假訊息、影片看過一次，請同仁詳細對照，分辨到底真偽如何。作為全國教育主管機關，他嚴正表示，「性平教育」並非教孩子成為什麼，而是在教孩子了解同儕間是有差異，並尊重彼此的不同，才不會產生霸凌等傷害。

▲潘文忠強調「性平教育」並非教孩子成為什麼，而是在教孩子了解同儕間是有差異。（圖／記者呂佳賢攝）



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「孩子表現出的氣質不一樣，這是生下來就有的，但卻往往因為這樣被同學嘲笑，甚至刻意去捉弄，嚴重欺負。」對於類似的情況，潘文忠感到生氣，更多的是難過。「潘老師」想到今年4月份發生在台中市一所國中的悲劇，「一位14歲男學生從學校4樓一躍而下，那是一個年紀才多大的孩子啊，竟會跳下樓，你可以理解他心中真的是有多大掙扎？」

潘文忠細究後，發現這位學生在同儕中不被理解，甚至被排擠、欺負，同時遭受冷諷熱嘲的言語，「這些現象，社會不能閉上眼睛不看到，當悲劇發生後，大家再來說為什麼會是這樣。」

▲▼ 潘文忠公開所有教科書供各界檢視，並說課本中根本沒外傳的那些假訊息。（圖／記者崔至雲攝、教育部提供）



性平教育推動不易，20年來，教育部一步步往前推動，讓更多孩子理解人與人之間有所謂的差異，了解後，學習並願意尊重彼此，只是無奈，社會上仍有存在不實訊息。潘文忠認為，有的還利用移花接木的剪接方式，對社會產生很多負面影響，讓家長更憂心，「對性平教育推動是非常大的阻力。」

教育部不斷澄清再澄清，社會上還是有不解，甚至嚴重扭曲，潘文忠認為從事教育工作，其中「社會教育」不會一蹴可及，同仁還是要很辛苦地不斷去做，不只性平教育有假訊息，其他議題也有，接下來教育部要積極推動「媒體識讀」，要給孩子學會接受訊息後，能夠願意去做判讀，甚至求證，不會去成為助長假訊息的根源。

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