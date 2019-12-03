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快訊／冷氣團發威！平地最低溫「古坑10.9度」　最冷時刻來了

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▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今年入冬首波冷氣團發威，2日入夜至3日清晨最冷。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

今年入冬首波冷氣團發威！中央氣象局表示，2日晚間開始至3日清晨將是此波冷空氣最冷時刻，台南以北、宜蘭地區下探12度至14度，中部縣市也可能出現11度低溫情形。氣象局3日凌晨0時許的資料顯示，平地最低溫位在雲林古坑10.8度，南投也出現11.1度低溫。

氣象局表示，今年入冬首波大陸冷氣團2日南下發威，北臺灣與其他各地白天氣溫與1日相比皆有略降，而2日入夜至3日清晨為此波冷空氣影響最明顯的時間，屆時臺南以北及宜蘭低溫將下探12至14度，其他地方約15、16度，其中苗栗以北及宜蘭沿海、空曠地區及東部縱谷區有局部11度左右低溫發生的機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三起水氣變多，全台有雨，其中北部、東北部地區周四五有局部大雨或豪雨發生機率。（圖／中央氣象局）

3日白天持續受大陸冷氣團影響，北部及東半部氣溫回升不明顯，北臺灣整天偏涼，高溫僅17至20度；花東高溫則落在20度至22度；中南部則稍有回溫，高溫約24至26度；降雨方面，3日水氣減少，僅迎風面的大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他西半部地區則為多雲到晴。

周三（4日）到周五（5日）期間，受到北冕颱風雲系北移影響，全台有雨，尤其在北部及東北部地區降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生機會，中南部平地也可能有局部短暫雨。另外，氣象局也預報，5日若溫度及水氣相互配合，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，有望降下今年入冬首波初雪。

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