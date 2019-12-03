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臉書新工具能輕鬆轉移照片至Google相簿　明年初推送至全球

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▲▼臉書DTP計畫。（圖／截自Facebook Newsroom）

▲臉書發布一項新工具，讓用戶能輕鬆轉移平台上的照片與影片，並率先與Google相簿配合使用。（圖／截自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合外電報導

作為全球最大的社群媒體平台，許多用戶會在臉書上儲存大量照片與影片。臉書相信，資料的「可攜性」不僅能使人們得以控制與選擇，更能鼓勵創新，為此，臉書發布了一項新工具，使其用戶能從Google相簿開始，將其上傳於臉書的照片和影片輸送到其他服務平台上。

臉書昨（2）日發布新聞稿指出，如果用戶能與一項服務共享資料，則該資料則應能夠移動至另一項服務中，這就是所謂的「資料可攜性」。為了讓用戶能夠更方便地傳輸照片與影片，臉書發布一項新工具，讓用戶能輕鬆轉移這些檔案，並率先與Google相簿配合使用。

目前該功能已在愛爾蘭正式推出，預計2020年半年將擴展至全球用戶。而在傳輸檔案的過程中，臉書將對所有資料進行加密，並要求用戶在開始傳輸照片、影片前輸入密碼。

此功能是基於幾個科技業龍頭共同推動的「資料移轉計畫」（Data Transfer Project）所推出。該計畫於2018年啟動，目的是建立起一個開源專案，使不同的網路平台服務間能建立起一個統一個協定，使用戶在參與此專案的平台間能自由移動自己的檔案。其參與者最初為臉書、Google、微軟與推特，隨後又有蘋果、網際網路之父柏內茲李（Tim Berners-Lee）等加入。

▼DTP參與成員。（圖／截自Data Transfer Project）

▲▼臉書DTP計畫。（圖／截自Facebook Newsroom）

科技網站《The Verge》報導，對於那些並未在手機設定自動備份相片的Google相簿用戶來說，臉書發布的傳輸工具相當有用。功能推出之後，用戶在社群平台上發布的相片，將會自動備份到Google服務中。

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