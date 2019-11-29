打擊假新聞！新加坡政府要用戶改文遭拒...改要求fb發更正通知

▲臉書拒絕評論此事件。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新加坡政府在數天內第二度使用《反假新聞法》，向新聞網站「States Times Review」發出更正在臉書（facebook）上的不實貼文，沒想到直接遭到對方以自己是澳洲公民為由拒絕。事後，新加坡政府29日稱，已經向臉書發佈「更正通知」，但對方拒絕評論此事件。

綜合媒體報導，「States Times Review」23日在臉書發文表示，一名揭發執政人民行動黨選舉候選人與基督教有關聯的舉報者「已經被捕」，且將面臨警方控以捏造假新聞的罪名。文章還說，假冒新加坡國立大學學生聯合會的臉書網頁已經被撤下，該網頁的負責人在內政部長尚穆根（K. Shanmugam）的下令被逮捕。

新加坡政府28日要求，專頁創辦人兼主編陳智祥澄清文章中的內容是「錯誤和毫無根據」的，且已經違反新加坡的《反假新聞法》，要求其修正該貼文。不過，現年32歲的陳智祥指出，他現在已經是一名澳洲公民，因此「不會履行任何外國政府的命令」。不僅如此，他還稱，若他為此坐牢10年，仍會感到很高興，他將違抗與抵制所有不公正的法令。

新加坡執法部門29日表示，已要求臉書更正「States Times Review」涉嫌違法的文章，以及展開對陳智祥的調查。但是臉書拒絕評論此事件。

新加坡國會4月1日一讀通過《反假新聞法》，並在10月2日正式讓該法案上路，若被政府認定為假新聞或誤導消息，將面臨破百萬台幣的高額法款，或最多5年徒刑；法規也納入對網路機器人，以及臉書、谷歌等科技公司的罰則。此舉引來民間和國際的多方反彈，擔心新聞及言論自由本已緊縮的新加坡會再雪上加霜。

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