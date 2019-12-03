Google譯者工具包明天起停止服務！人氣不敵谷歌翻譯　下載資料詳細步驟看這裡！

▲Google譯者工具包將停止服務。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

Google官方宣布，譯者工具包（Google Translator Toolkit）將在明（4）日終止服務，關閉這項已有十多年歷史的老牌服務功能。

Google表示，十多年前推出了 Google 譯者工具包，協助使用者、譯者以及世界各地的人進行翻譯及分享譯文。在此工具首次面世時，網頁式翻譯編輯器仍屬罕見，但時至今日，已有許多出色的工具可供選擇，例如 Google 翻譯 (會持續提供服務，不受影響）。由於譯者工具包的使用率在過去幾年不斷下降，多年來，使用者透過這項服務翻譯的字數已達數十億字，現在該是時候與它道別了，誠摯感謝全球使用者的支持。

Translator Toolkit已有相當一段時間沒有更新，Google於今年9月首次宣布關閉，向經常使用該服務的用戶發送電子郵件。

在關閉Translator Toolkit之前，Google建議可以透過Google 匯出應用程式中下載所有資料。

如要在譯者工具包終止服務前下載您的翻譯記憶庫，可按照下列步驟操作：

1.前往譯者工具包網站。

2.在左側選單中，按一下「工具」箭頭 。

3.按一下 [翻譯記憶庫]。

4.選取您要下載的翻譯記憶庫。

5.按一下工具列中的「下載」圖示 。

6.您的翻譯記憶庫將會下載至您的裝置。

7.重複以上步驟，即可下載其他翻譯記憶庫。

如要在譯者工具包終止服務前下載您的詞彙，請按照下列步驟操作：

1.前往譯者工具包網站。

2.在左側選單中，按一下「工具」箭頭 。

3.按一下 [詞彙]。

4.選取要下載的詞彙。

5.按一下工具列中的「下載」圖示 。

6.您的詞彙將會下載到您的裝置上。

7.重複以上步驟，即可下載其他詞彙。

如要在譯者工具包終止服務前下載您的翻譯，請按照下列步驟操作：

1.前往譯者工具包網站。

2.選取所有要下載的翻譯。

3.按一下工具列中的「下載」圖示 。

4.您的翻譯或要求將會下載到您的裝置上。

譯者工具包直接集成谷歌翻譯服務和所見即所得編輯器，同時還提供開放的評分系統、分享系統以及維基百科等。目前免費的Google翻譯已經被廣泛使用，Google Translator Toolkit也終於能光榮退役了。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～



