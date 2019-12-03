張善政批行政機關一天到晚「自發性拍馬屁」　誓言當選後重建

▲張善政、韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對經濟部在臉書大動作抨擊張善政「用癌發電」說，以及憲兵保防劇影射韓國瑜是共諜等，國民黨副總統參選人張善政3日在網路直播節目中，直言蔡英文執政下，行政機關一天到晚在做「自發性拍馬屁行為」，已經脫離行政機關該有的格調與中立，並宣示明年若當選，將致力重建行政機關的文化、中立性。

張善政先前批評蔡政府的能源政策是「用肺、用癌發電」，經濟部在臉書PO上圖文回擊，指張善政在行政院副院長任內，台電的火力發電空污排放量，高達10萬公噸，與今年預估的5.6萬公噸相比，是近乎兩倍。

對於經濟部大動作回應張善政談話，張善政批評，一個政府行政機關打壓否一位候選人的副手，過去都沒有見過，並提及日前憲兵保防單元劇「佈憲」的海報疑似影射韓國瑜是共諜，痛批蔡英文執政後，行政機關一天到晚在做所謂「自發性拍馬屁行為」，已經脫離行政機關該有的格調、行政中立，他感到非常遺憾。

張善政強調，明年韓國瑜若當選，重建行政機關的文化、中立性將非常重要。

主持人彭啟明追問，張善政於馬政府後期出任行政院長，相信也有要替執政黨候選人說話的時候，張善政則強調，當時當然也要回應，但不會針對某個候選人、或用以偏概全的資料回應，並批評經濟部拿中火發電量數字而不是全台燃煤發電量數字做比較，根本是用數據誤導民眾，「全台燃煤發電量其實是年年升高，蔡英文執政任內更是最高峰。」

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