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川普不爽中國「怒退巴黎氣候協定」　裴洛西率團打臉：美國都會在！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普宣布退出巴黎氣候協定。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普上月4日宣布將退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement），並提到這個協定的內容已經造成美國經濟的負擔，決議將在一年後生效。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上表示，去年川普就已經認定《巴黎氣候協定》根本對美國不公平。

綜合外媒報導，當時白宮聲明指出，退出協議的主要原因是因為歐巴馬簽署這份協定中，「綠色氣候基金」（Green Climate Fund）消耗美國許多財富，基金內容為美國身為已開發國家必須援助開發中國家「改善碳排放」，美國也必須嚴加管住能源、經濟限制，因此到2025年可能會讓美國國內損失270萬工作機會，導致鋼鐵、水泥、煤炭產量下跌。

最令川普不滿的是，「聯合國氣候變遷綱要公約」中，第一階段募集100億美元作為啟動基金，2014年達標時美國已經支付10億美元，然而中國卻沒有支付半毛錢，甚至撈了許多好處，因此讓川普下定決心想退出。

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

美國聯邦眾議院院長裴洛西2日帶領14位國會議員出席馬德里聯合國氣候峰會時，特別強調儘管川普決定退出《巴黎氣候協議》，但美國多人數人還是支持一起對抗全球暖化。

裴洛西在一場有眾多氣候變遷高風險國家元首出席的論壇上指出：「我們在此代表美國聯邦眾議院和國會告知各位：我們仍在，我們仍在。」立刻引發熱烈掌聲肯定，儘管川普認為全球暖化是場騙局，甚至取消多項氣候、環保相關政策，但裴洛西仍堅持下屆總統若非川普，新當選人仍會選擇加入，並致力於環保。

川普上月初正式通知聯合國，美國將退出2015年巴黎氣候協定。美國退出後，參加此協定的國家共計195國。

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