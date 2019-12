川普不爽中國「怒退巴黎氣候協定」　裴洛西率團打臉：美國都會在！

▲川普宣布退出巴黎氣候協定。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普上月4日宣布將退出《巴黎氣候協定》(Paris Agreement),並提到這個協定的內容已經造成美國經濟的負擔,決議將在一年後生效。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也在推特上表示,去年川普就已經認定《巴黎氣候協定》根本對美國不公平。

綜合外媒報導,當時白宮聲明指出,退出協議的主要原因是因為歐巴馬簽署這份協定中,「綠色氣候基金」(Green Climate Fund)消耗美國許多財富,基金內容為美國身為已開發國家必須援助開發中國家「改善碳排放」,美國也必須嚴加管住能源、經濟限制,因此到2025年可能會讓美國國內損失270萬工作機會,導致鋼鐵、水泥、煤炭產量下跌。

最令川普不滿的是,「聯合國氣候變遷綱要公約」中,第一階段募集100億美元作為啟動基金,2014年達標時美國已經支付10億美元,然而中國卻沒有支付半毛錢,甚至撈了許多好處,因此讓川普下定決心想退出。

▲ 美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)

美國聯邦眾議院院長裴洛西2日帶領14位國會議員出席馬德里聯合國氣候峰會時,特別強調儘管川普決定退出《巴黎氣候協議》,但美國多人數人還是支持一起對抗全球暖化。

裴洛西在一場有眾多氣候變遷高風險國家元首出席的論壇上指出:「我們在此代表美國聯邦眾議院和國會告知各位:我們仍在,我們仍在。」立刻引發熱烈掌聲肯定,儘管川普認為全球暖化是場騙局,甚至取消多項氣候、環保相關政策,但裴洛西仍堅持下屆總統若非川普,新當選人仍會選擇加入,並致力於環保。

川普上月初正式通知聯合國,美國將退出2015年巴黎氣候協定。美國退出後,參加此協定的國家共計195國。

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.