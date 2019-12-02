愛妻掉冰湖！夫「急跳下救援」當場凍暈也被困…警趕到妻怕死狂喊：先救我

▲夫妻雙雙落水。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸北方多地日前已經漫天飛雪，吉林省東遼縣一位人妻11月24日不慎落入冰湖，老公趕來救愛妻，急忙跳下也被困住。沒想到，等警察趕來救援時，老婆竟然急呼，「先救我，我老公會游泳！」網友看後傻眼驚呼，「真是關鍵時候看人心。」

據《瀟湘晨報》報導，當天，東遼縣一對夫妻走進冰湖，想在冰面打孔給魚透氣，沒想到下一秒，老婆突然落水被困住。見此情景，心急的老公馬上跳下，企圖救愛妻，沒想到也被困住。

▲警察趕到，老婆大喊：先救我。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

等警察趕來時，老婆隨後的一句話，讓所有人都傻眼。她大叫，「先救我，我老公會游泳！」不過，警察觀察發現陷在冰湖中的老公已經失去了意識，經過商量決定先救他。

警察先在男子身邊呼喊，讓對方恢復意識，並在身上綁上木棍，將他從湖中救出來送往醫院，隨後在附近居民的幫助下，一起將女子救起。目前，經過及時救援，2人皆平安。

網友看後傻眼，紛紛PO文稱，「離婚吧，這塑膠夫妻情」、「男的負責，女的自私」、「看來大難臨頭各自飛並不是胡說」、「幸虧救援人員沒聽她的」、「怕死唄，人在死亡面前會暴露本性」、「人心經不起考驗，何不糊塗一點」。不過，也有網友認為，「也正常吧，人都是怕死的，也許老婆當時根本沒想到老公已經昏迷了，她在慌亂中，可能還認為丈夫會游泳。」

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