台南七股特生中心10周年慶　黑面琵鷺模型開幕剪綵

▲2019黑面琵鷺保育季系列活動第2場次的「黑面琵鷺模型」展覽，盛大舉辦剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019黑面琵鷺保育季系列活動第2場次的「黑面琵鷺模型」展覽，搭配特生中心七股研究中心黑面琵鷺展示館10周年館慶，12月1日由立委郭國文、葉宜津、特生中心主任楊嘉棟、市府農業局主任秘書吳威達、市議員謝財旺及蔡秋蘭等人聯合剪綵。

「黑面琵鷺模型」展覽展出至2020年4月黑面琵鷺北返，農業局主秘吳威達表示，歡迎全國親子民眾前來台南賞黑琵、吃海產、觀賞比較特殊的【黑面琵鷺模型作品】。

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台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續5年突破2000隻，大多棲息在台南、嘉義沿海一帶。隨著北風起，目前在台南七股保護區、學甲濕地生態園區、頂山賞鳥亭、四草野生動物保護區來台度冬棲息的黑面琵鷺將近2500隻了，正是賞黑琵的最好時機，市府配合黑琵保育季邀請高雄市茄萣區素人工藝家李龍輝展出20個黑面琵鷺模型作品，歡迎大家來觀賞。

農業局主秘吳威達說，高雄市茄萣區素人工藝家李龍輝，花了3年多時間，自學製作國際明星鳥「黑面琵鷺」等各種冬候鳥模型，做工維妙維肖，相當吸睛，2019黑面琵鷺保育季主辦單位台南市政府農業局、執行單位台南市生態保育學會特別邀請他來參展，歡迎雅好民眾一起來去七股特生中心黑面琵鷺展示館參觀。

吳威達說，素人文創作家李龍輝的黑面琵鷺模型作品中，黑面琵鷺一身雪白羽毛，有著一隻長長像湯匙的扁嘴巴，有的叼著魚，有的在嬉戲玩耍，牠的模樣相當逗趣。還有細細長長扁扁的嘴巴，模型作品栩栩如生，許多人都以為是黑面琵鷺的標本。

▲立委葉宜津、特生中心主任楊嘉棟、市府農業局主任秘書吳威達、佳里分局長斯儀仙與黑琵人偶合影。

黑琵吉祥物串場、市立學甲幼兒園小小黑琵舞蹈、台南市鳳之韻旗袍協會的古典舞：涼涼、旗袍秀：青花瓷，佳里雅姿舞蹈藝術中心熱舞組曲及、綻放舞蹈，學甲睿智學堂的柔樂之美，樹林社區黑皮隊的黑皮high等表演都吸引參與社區民眾的熱情掌聲。

特生中心主任楊嘉棟表示，李龍輝製作的黑面琵鷺模型，栩栩如生、唯妙唯肖，證明他對於黑面琵鷺的觀察非常入微，因為他一直很用心，黑面琵鷺也從亞成鳥的非繁殖羽做到成鳥的繁殖羽」，令人刮目相看。

對李龍輝的黑琵模型創作過程，他表示3年前，他和朋友相約到鰲鼓溼地賞鳥，順手買了兩隻鳥類模型回家，從此便開始研究製作各種冬候鳥模型，尤其對於黑面琵鷺更感興趣。他說，要製作模型的過程，必須先了解各種鳥類的特徵外，製作過程也需要細心與耐心，才會有好作品。

1日包括佳里分局長斯儀仙、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正王美欣、海巡署南部分署第11岸巡隊副隊長劉嘉美、七股區長徐屏屏、拍鳥俱樂部 會長黃蜀婷、台南市生態保育學會總幹事蔡振賢、黑面琵鷺模型作者李龍輝、立委陳亭妃毛助理、立委參選人李武龍秘書周賜海等人都參加黑面琵鷺模型展的開幕剪綵，場面相當浩大又熱烈。

隨後，特生中心主任楊嘉棟一一頒發感謝狀給協助展出表演單位等，楊嘉棟表示，目前正是觀賞黑面琵鷺的旺季，歡迎全國民眾除了來七股黑面琵鷺保護區觀賞黑面琵鷺，也可以來黑面琵鷺展示館觀賞黑面琵鷺的鳥類模型，遊客不僅可以親近冬候鳥黑面琵鷺，也能進一步認識生態保育的重要性，持續愛護黑面琵鷺。