還有一、二年才誕生　日本設計團隊親身與談桃園未來圖書館

▲桃園市立圖書館總館設計規劃。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

預定2021年誕生的桃園市立圖書館新建總館，距完工日期雖還有一、二年，然為了讓桃園市民，認識這座桃園市政府宣稱「全台最美」的圖書館風采及規劃，文化局邀請總圖設計團隊領導－日本梓設計副社長安野芳彥，於12月5日下午2時30分，在桃園市綜合會議廳與大家一同探索未來圖書館。

▲認識桃園未來圖書總館講座。（圖／文化局提供）

桃園市立圖書館總館現址位於桃園市政府文化局，為因應桃園人口成長、都市發展及科技翻新等變化，市府遂積極規劃辦理桃市圖新建總館計畫，以提升全市閱讀及多元典藏空間，並透過科技強化流通服務，期形塑成為桃園城市意象的新地標。

▲市府宣稱預定2021年誕生的桃園市立圖書館新建總館，是「全台最美」的圖書館。（圖／文化局提供）



新建總館設計競圖於2017年經過嚴謹的評選過程，選定由郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊共同打造，其中「株式會社梓設計」亦為2020東京奧運主場館設計團隊之一。

坐落於桃園藝文特區的桃園市立圖書館新建總館將，規劃為一座樓高8層、地下2層的建築，並以「生命樹」綠建築為設計主題，其概念包含「圓錐狀環保節能通風採光井」、「知識螺旋」、「書架耐震壁」、「綠色螺旋」以及「環保外皮」五大要素，為了讓民眾對新建總館有更多的認識，市圖館將邀請日本株式會社梓設計的副社長安野芳彥先生，透過講座和大家聊聊桃市圖新建總館計畫設計的巧思及亮點，並分享日本其他翻轉圖書館設計的成功案例。

該場講座全程免費，想認識桃園市立圖書館新建總館的朋友們，千萬不要錯失這次的機會！詳細報名資訊請見本館官網(https://pse.is/KMK9M)查詢，或洽詢電話(03)2868868分機2021林小姐。

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