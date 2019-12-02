提早半年接班　桃園大溪農會遴聘曾繁春接任總幹事

▲理事長謝昌明（右二）頒發遴聘總幹事証書給曾繁春（左二）。（圖／陳寶印提供）

記者楊淑媛／桃園報導

還有半年任期，桃園市大溪區農會總幹事張財旺2日提早退休，理事會依規定重新遴聘新任總幹事，由張財旺的子弟兵曾繁春獲得全數9席理事、以記名方式通過，當選大溪農會總幹事。曾繁春服務大溪區農會有30年，地方人脈寬廣，將帶領大溪農會邁向新農業時代。

▲張財旺是桃園市13區農會，擔任總幹事職務最久的。（圖／陳寶印提供）



據了解，張財旺於1977年7月即進入大溪農會服務，從基層的倉庫管理員做起，歷經信用部、保險部等職務，1993當選總幹事迄今，長達27年，是桃園市13區農會擔任總幹事職務最久的。

▲曾繁春（中）獲得全數9席理事、以記名方式通過，當選大溪農會總幹事。（圖／陳寶印提供）

服務大溪區農會43年，張財旺的任期原本是在2020年5月17日才退休，但基於讓農會的傳承能無縫接軌，因此，決定提前退休，由其子弟兵曾繁春早日接下總幹事一職，能提前掌握農會各部門業務，提昇為農民服務的工作。

依規定，大溪區農會2日召開臨時理事會，包括理事長謝昌明等9名理事全部到齊，會中以具名方進行遴選，結果曾繁春獲得9票同意票，獲遴聘總幹事職務，同時由謝昌明頒發遴聘聘書。

大溪區農會近年來，推動地方農業發展不遺餘力，除成立全國綠竹筍策略聯盟及輔導真空包裝行銷綠竹筍，並連續多年辦理綠竹筍、韭菜、良質米等相關產業活動，積極打響地方特色產業。

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