高思博獲聘洪秀柱競選總幹事　號召選民以留下柱柱姊為台南服務

▲立委洪秀柱競選總部總幹事、前立委高思博（右一）號召選民，以選票留下柱柱姊為台南服務。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委第六選區參選人洪秀柱，11月2日成立競選總部，敦聘前立委高思博擔任競選總部總幹事，高思博鄭重駁斥洪秀柱只是來台南虛晃一招的謠言，將號召選民，以選票留下柱柱姊，為台南東區及南關線地區服務和爭取權益。

自國民黨前主席洪秀柱宣布參選第六選區立委以來，與柱柱姊曾為立法院同事的高思博就主動協助，陪同她深入走訪第六選區所屬的東區29里和仁德、歸仁、關廟、龍崎等區，實地勘查地方興革的需求，以及聯繫政界、媒體界、企業界，促使柱柱姊的人氣快速攀升。

高思博接受洪秀柱的邀請，正式加入競選團隊擔任競總總幹事，2日偕前立委杜振榮登台時，向台下爆滿的群眾揭示指出，總統參選人韓國瑜在台南所要射出的穿雲劍就是「洪秀柱」。

高思博說說，目前外界盛傳洪秀柱即使當選立委也找不到人服務選民，這純粹是不實謠言，是有心人在放毒！高思博呼籲鄉親，用實際行動，以手中選票留下柱柱姊，讓洪秀柱高票當選立委，讓洪秀柱成為台南的女兒，以8屆立委的資歷和經驗，為台南鄉親服務和爭取權益，他保證帶領競選團隊全力輔選達成目標。

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