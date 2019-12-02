醋男撂人持球棒尋仇！「我們沒有分手」狠打情敵　他頭破住進加護病房

▲黑衣人暴打受害者，其他員工想制止都被嗆聲威脅。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義新港鄉一間牛排館11月30日發生一起鬥毆事件，一名顏姓男子疑似不甘心被郭姓前女友分手，於是找來數人埋伏毆打郭女的現任林姓男友，林男被打到頭部重創住進加護病房觀察。警方事後發現顏男等6人涉案，訊後將6人依殺人未遂移送法辦。

曝光的影片中可以看見，林男與郭女11月30日與其他員工坐在店內休息，下一秒數名黑衣人持球棒衝入店內，瘋狂朝林男攻擊完全不顧郭女阻止，連其他員工想制止都被嗆聲威脅，林男最後被打到重傷癱坐在地板，地上還能看見一點一點的血跡。

▲顏男教唆友人痛打情敵。（圖／翻攝爆料公社）

網友事後把影片上傳到爆料公社，指稱「嘉義某牛排館有好幾個人闖入，持棍棒毆打手無寸鐵的人，受害者目前躺在加護病房」，讓他不滿的是6人最後被檢方裁定交保，「太扯了，明明一群人打一個手無寸鐵的人，我只希望不要最後又是輕判。」

嘉義警方表示，顏姓男子自認是郭女的現任男友，因為不甘心林男介入兩人感情，所以就教唆友人持球棒、鐵條教訓林男。郭女接受偵訊時表示，她已經與顏男分手了，後來才與林男開始交往，但顏男卻一直覺得2人沒有「分手」才導致這一次的衝突。

▲林男頭部重創住進加護病房。（圖／翻攝爆料公社）

警方調查後傳喚顏男等6人到案說明、查扣打人的5支球棒，訊後將6人依殺人未遂送辦。嘉義地檢署表示，顏男等6人涉嫌殺人未遂，惟經檢察官訊問後，認為沒有證據足以證明6人在主觀上涉有殺人犯意，雖犯傷害罪嫌疑重大卻並無羈押之必要，訊後予以顏男5萬元具保，另外5名涉案人以3萬、2萬元具保。

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