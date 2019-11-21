三姊弟只有他全身傷　台中3歲男童遭虐死案檢警解剖查真相

▲王姓男童生母將男童送醫急救不治，卻辯稱是遭水果壓到窒息，諭令5萬元交保。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

3歲王姓男童疑遭邱姓生父凌虐毆打，17日送醫不治，邱父辯燙傷是用吹風機保暖不慎，繩綁兒子是管教，遭檢方聲押禁見獲准，王姓生母5萬元交保。由於王童上有姐姐與哥哥，卻只有他遭凌虐致死，檢警21日上午將進行解剖，以釐清男童真正死因。

17日晚間，王姓女子抱著3歲小兒子急衝到自家對街的台中醫院求救，醫護人員發現事態嚴重，立刻進行急救，最後仍宣告不治。王女當時說，男童吃了火龍果、芭樂後窒息，但院方卻發現，王童全身佈滿新舊傷痕，眼部有瘀青、手部有疑似掙扎所留下的挫傷，背部有結痂的舊傷，臉跟胸口則有被菸燙傷的痕跡，而頭蓋骨有凹陷且有顱內出血的情形，「從沒看過如此慘狀」。立刻通報社會局及警方。

檢警調查發現，男童身上多處新舊傷，頭顱凹陷，雙手有捆綁勒痕，臉部有疑似菸蒂燒燙傷，立刻約談男童父母說明。

邱父否認凌虐，辯稱男童燙傷是用吹風機保暖不慎燙到，他確實有用繩子捆綁兒子雙手，但那是管教。檢方複訊後認為邱男涉犯凌虐男童致死，向法院申請羈押禁見獲准，王女則諭令5萬元交保。

檢警發現男童的6歲姐姐與4歲哥哥2人身上並無傷痕，為何邱男會獨獨對他管教嚴厲將是調查重點。檢察官21日也將會同法醫進行解剖，同時採集DNA檢體進一步化驗身分，釐清死因。

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