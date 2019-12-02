前台水董座徐享崑涉貪汙通緝落網　中檢凌晨發監執行

▲徐享崑1日在新北市中和區遭苗栗警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣自來水公司前董事長徐享崑，14年前收受金棠科技公司老闆葉信村匯款500萬元，被判刑8年定讞，卻一直未入監服刑，2018年3月遭台中地檢署發布通緝，1日下午苗栗警方在新北市中和地區查獲徐，遭逮時他還向警方問：「案件不是還在上訴中嗎？」、「我心裡坦蕩蕩」，晚間解送台中地檢署歸案，執行科檢察官訊後於2日凌晨將徐享崑發監。

台中地檢署副發言人主任檢察官劉志文表示，徐享崑擔任前經濟部水資源局長、國民大會代表及國際灌溉排水協會中華民國國家委員會主席期間，於1999年及2000年間，2次出國西班牙及荷蘭，參加國際灌排年會及水資源論壇部長級會議。

而這2次出國費用皆由國際灌排協會支付，在出國旅費已經由國際灌排協會支付的情況下，徐享崑回國後又再向國民大會請領差旅費共計24萬餘元，被依貪汙罪判刑7年2月確定，此部分徐已服刑並假釋出獄。

但是徐享崑在擔任自來水董事長期間，於2005年接受金棠科系公司老闆葉信村及協理黃百祿邀宴，收受葉500萬元賄款；葉要求讓2度測試運轉不合格的「拷潭及翁公園淨水場設備工程」，給予再測試的機會，但上述工程只要不合格，就該遭罰款及行政處分，結果第三次測試運轉成功，而徐享崑也因收受賄絡被判刑8年定讞。

中檢表示，徐享崑因收受賄款，於2017年10月19日判刑8年定讞，與前案被判的7年2月，於2018年1月16日合併定刑15年，其中徐已服刑7年2月，尚須再服刑7年10月，但他一直未到案執行，於是執行科2018年3月12日對徐發布通緝。

苗栗警方循線在1日下午，於新北市中和區查獲徐享崑，晚間將他解送台中地檢署歸案，執行科檢察官確認身分後，2日凌晨將他發監執行。

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