桃園流行音樂露天劇場開工　一年後完工總經費約5.7億元

▲桃園流行音樂露天劇場開工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔特區、機捷A17站旁的「桃園流行音樂露天劇場新建工程」，2日舉行開工典禮。市府工務局指出，該工程包含3大建設，第一期為「桃園流行音樂露天劇場」，第二及第三期為「原住民文創園區及原民會永久會址」，第一期工程預計於2020年11月底完工，2021年9月底前完成第二期工程為目標，打造流行音樂的文化園區。

▲原桃園航空城願景館的桃園流行音樂露天劇場用地。（圖／市府提供）

「桃園流行音樂露天劇場」總經費約5.7億元，規劃為地上2層、地下1層的RC構造建築，可容納1.5萬人的流行音樂露天劇場，地下停車空間則可停放汽車260輛、機車576輛，無舉辦活動時，亦可提供民眾優美的休憩場地。

工務局指出，桃園市地理位置優越，鄰近高鐵、捷運及機場，為國際門戶，且有悠久的音樂文化，升格後，市長鄭文燦與市府團隊積極爭取、規劃桃園市有屬於自己的國家級流行音樂戶外劇場，加上機場捷運A17領航站為以原住民文化為主題的車站。

▲桃園流行音樂露天劇場開工。（圖／市府提供）

因此「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」計畫便應運而生，讓機場捷運A17領航站對面的土地，面積約4.3公頃，打造成為結合流行音樂及原住民文創的產業園區。

「桃園流行音樂露天劇場」，規劃為可容納萬人的戶外音樂活動場地及地下停車場，未來將成為可舉辦大型音樂會、演唱會等國家場地，第二及第三期為「原住民文創園區及原民會永久會址」將成為國家級的原住民文創園區，具有典藏、展覽、商品銷售、育成中心等功能。

桃園市長鄭文燦、文化部長鄭麗君、原民會副主委鍾興華、市府工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、文化局長莊秀美、新聞處長詹賀舜、大園區長徐藍科、桃園航空城公司董事長王義川、原住民族文化事業基金會執行長Kacaw．Fuyan等均一同出席活動。

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