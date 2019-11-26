思科智慧創新應用示範中心進駐青埔　強化連結國際研發資源　

▲思科智慧創新應用示範中心和桃園航空城公司舉行聯合開幕暨論壇活動。（圖／亞洲·矽谷計畫執行中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔特區內的「亞洲．矽谷計畫執行中心」，同棟大樓進駐的「台灣思科智慧創新應用示範中心、桃園航空城公司」，26日舉行聯合開幕，三方於開幕前共同合作，舉辦「亞洲．矽谷 創新桃園」論壇。出席論壇活動的桃園市長鄭文燦，期許三方共同強化智慧城市在桃園的應用，成為桃園重要的創新研發基地。

▲台灣思科智慧創新應用示範中心進駐青埔。（圖／亞洲·矽谷計畫執行中心提供）

據了解，「亞洲·矽谷計畫執行中心」首先在2016年12月25日於高鐵桃園站前、國際雙星金融大樓4樓成立。隨著桃園航空城計劃進入實質開發階段，原位於青埔站區、大園國際高中週邊的桃園航空城公司，不久前，亦遷移至國際雙星金融大樓2樓，同樓層亦成立「台灣思科智慧創新應用示範中心」，並於26日共同舉行聯合開幕。

▲「亞洲．矽谷創新桃園」論壇。（圖／亞洲·矽谷計畫執行中心提供）

為落實亞洲·矽谷計畫，亞洲．矽谷計畫執行中心、桃園航空城公司及思科三方，亦於開幕活動前共同舉辦「亞洲．矽谷創新桃園」論壇。國發會主委陳美伶、桃園市長鄭文燦、台灣思科總經理陳志惟、桃園航空城公司董事長王義川等相關單位人士百餘人到場參加。

▲市長鄭文燦(中）參觀台灣思科智慧創新應用示範中心。（圖／亞洲·矽谷計畫執行中心提供）

國發會主委陳美伶表示，亞洲．矽谷計畫強調連結國際研發資源，思科在桃園的落地，將有助於增進國內廠商與世界知名企業的合作，從而強化台灣科技研發和創新能量。陳美伶說，國發會將協助桃園市政府辦理「桃園青埔智慧城市應用示範區」委託研究案，預期未來可引進更多創新研發和新創服務，並提供國際大廠更多參與機會共，共同打造智慧城市新典範。

鄭文燦表示，亞洲．矽谷計畫在桃園有許多重要計畫和建設，如今年6月啟用的「虎頭山創新園區」，提供廠商接軌國際自駕車實證場域，打造自駕車與車聯網生態系。而桃園航空城公司和思科設立智慧創新應用示範中心，將可進一步強化智慧城市在桃園的應用，成為桃園重要的創新研發基地。

台灣思科總經理陳志惟表示，思科智慧創新應用示範中心的成立，除了展示先進智慧城市的應用，更與在地夥伴鏈結，一同展現台灣科技產業的研發成果，加速產業生態系的完整性。「亞洲．矽谷 創新桃園」論壇，主要研討如何加強在地連結及促進桃園航空城的發展。

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