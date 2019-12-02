騎機車闖國道遭3車撞擊慘死　里長慟：死者曾任警職，返鄉種水稻

記者翁伊森／嘉義報導

國道1號南下267.4公里處2日凌晨發生嚴重車禍，59歲楊姓機車騎士凌晨1時32分左右騎乘機車上國道，突然間逆向騎乘，遭多輛車輛追撞。警消人員獲報到場發現，該男子肢體嚴重扭曲變形、頭顱破裂，已明顯死亡。警方調查後，撞擊機車或輾過騎士的車輛共3台涉案。

▲國道1號水上段車禍，碩士男騎乘上高速公路，逆向騎乘遭輾斃。（圖／讀者提供）

▲楊男騎乘機車上高速公路，逆向騎乘遭後方自小客車追撞，自小客前方保桿破裂。（圖／讀者提供）

警方表示，楊姓死者凌晨騎機車上國道，不知為何原因由內側車道突然迴轉至外線車道，導致後方遊覽車甘姓駕駛及自小客車項姓駕駛及休旅車許姓駕駛反應不及直接撞上或是輾壓過楊男，導致楊男大腿與身體分裂，場面觸目驚心。

▲後方遊覽車也不慎車身遭波及。（圖／讀者提供）

嘉義縣消防局表示，凌晨1時32分獲報後隨即派遣新港分隊救護車前往協助，抵達現場時，死者躺在外側車道的傷者與內側機車分隔約50公尺，頭部、身軀及大腿都已分離，呈現明顯死亡狀態，而路旁停了5、6台車，因此交由國道警方處理。

楊姓死者父親表示，兒子很會念書，碩士學歷畢業，但習慣獨來獨往，家中還有幾甲地，經濟算不錯，平常也沒有喝酒習慣，與前妻離異後兩個女兒跟媽媽，平常從事農作，事發前未看出有任何異狀。直到警方半夜敲門才得知兒子出門死訊，自己也很訝異。

當地里長表示，楊男為家中二子，49年次，早期為警職，不明原因離開警界，投入家中農作多以水稻為主，一早楊父推著輪椅來跟他哭訴時，他也很難過，將全力協助家屬相關後事。

嘉義地檢署表示，該案已相驗完畢，3位駕駛檢察官已經訊問，肇事責任待送鑑定後釐清。

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