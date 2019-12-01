五指山重機騎士下山過灣側滑　撞對向BMW重機「這下賠很大」

▲汐止五指山1日下午發生重機對撞的車禍，圖為被撞的BMW C650重機車頭。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1日下午汐止區重機聖地五指山汐萬路發生一起重機車過彎側滑導致兩部機車相撞的車禍，過程中造成兩名機車騎士受傷，目前汐止警方已清楚車禍現場，由於當時高姓駕駛騎乘普通重機車下山，卻過彎不慎側滑入對向車道撞到騎乘BMW C650 Sport 大型重機上山的許姓騎士，所幸兩人傷勢輕微送醫觀察後並無大礙。由於被撞的BMW重機新車價格超過新台幣40萬元，肇事騎士可能將面臨高額的修車賠償。

▲汐止五指山1日下午發生重機對撞的車禍，肇事車主機車車頭嚴重破裂。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，警方今天下午16時獲報後趕赴現場處理，經調查發現高姓騎士當時騎車準備從五指山下山，卻在該處過彎時，不慎機車側滑到對向車道並撞到當時正準備騎車上山的許姓駕駛，兩台車體均有受損部分車殼碎裂。

車禍發生後高姓男子身上多處擦傷，警消趕赴現場將兩人分送往醫院觀察治療，警方對車禍雙方駕駛進行酒測，發現兩人均未喝酒，研判肇事的高姓男子可能因騎車操作不慎、或者下山速度過高才會發生這起意外事故。

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