貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

▲小客車車主發現愛車停在停車格還被撞傷，氣到報警緝兇。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

傅姓女子晚間要將自己的貨車開走，倒車撞到後方洪姓男子停在停車格內的愛車，人下車查看約10秒，自認沒事就離開，結果對方前保桿和引擎蓋都受損，憤而報警。傅女除了要賠償損失，也因肇事逃逸遭警方開罰，還得吊扣駕照，得不償失。

第三警分局交通分隊10月底晚間9點獲報，東區大興路、建功路口發生一起車禍，員警到場後發現現場是在路邊停車格。45歲車主洪姓男子氣急敗壞的說，他的車好好地停在停車格內，要取車時卻發現前保桿和引擎蓋都有明顯撞擊痕跡，一定要揪出兇手。

▲遭撞的小客車前保桿上有明顯擦痕。（圖／民眾提供）

▲警方調閱監視器，確認貨車有撞到小客車，竟直接開走。（圖／民眾提供）

警方立刻調閱監視器，發現停在前方的白色貨車在倒車時確實有撞到洪男的車，開車的女子下車檢查約10秒後，就將車開走。經確認貨車車牌後，聯繫車主請41歲駕駛傅姓女子到案說明。

傅女坦承當時確實有撞到車，但辯稱，當時她有下車查看，確認該車沒有明顯撞擊痕跡後，才將車開走。

交通分隊長蔡興邦表示，傅姓女子倒車擦撞後車，雖無人受傷，但沒有依規定報警處置，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1至3個月。」

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