載朋友逆向闖紅燈　轉角急撞「勞斯萊斯」慘賠20萬人民幣

實習記者曾筠淇／綜合報導

浙江省義烏市在近日發生一起車禍，駕駛電動車的張男載著朋友跨越道路中心實線，還逆向行駛、闖紅燈，最終撞上「勞斯萊斯」，所幸雙方車主都無大礙，張男雖是交通弱勢方，但仍要按照事實判定責任。勞斯萊斯的車主徐男則表示，「該怎麼賠就怎麼賠」，每個人都要對自己的行為負責。

據陸媒《北青網》報導，在11月26日晚上8時25分左右，義烏交管分局接獲通知，得知通寶路及開元南街的交叉路口發生一起車禍。民警抵達現場後發現，事故車輛分別是電動車及要價不斐的「勞斯萊斯」，雙方都沒有受傷。

▲勞斯萊斯遭撞。（圖／翻攝自騰訊視頻，下同）

駕駛電動車的張男一知道「勞斯萊斯」有保險後，就企圖想讓保險多賠一些。民警得知後，嚴正表示，「我們要按照事實判定事故責任，監控證據也都在，該怎麼判就要怎麼判，法律是講究公平公開，不會因為你是交通弱勢方就袒護你。」

事實上，張男之所以會撞上勞斯萊斯全歸於自己的違法行為，他載著朋友跨越了道路中心實線，還逆向行駛、闖紅燈，這些都只為了能讓自己快一點往左轉。雖然事發地點正在施工，駕駛勞斯萊斯的徐男應減速通過路口，但責任仍多歸咎於張男。

勞斯萊斯的右側車頭凹陷、右側大燈受損，還有不少大大小小的刮痕，維修費用初估約要人民幣20萬元，這讓張男感到十分無奈。不過徐男則認為，「該怎麼賠就怎麼賠」，每個人都應該要為自己的行為及所造成的後果負責。

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