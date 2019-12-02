林毅夫：當年「游」來時陸GDP不如非洲　如今將支撐世界經濟

▲林毅夫。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對目前大陸經濟加速下滑，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫2日表示，40年前他由台灣「游水」到對岸時，大陸還是一窮二白，但從1978年到2018年的40年間，中國平均每年經濟增長達9.4%，發展中國家只要善用「後發優勢」，靠引進技術，使技術大幅升級，即可達成高於常規增長率的經濟增速。

《香港01》報導，近來大陸經濟增速下滑，創1990年以來最慢的增速，林毅夫解釋，中國經濟下滑，主要是外部而非內部因素，因為韓國、新加坡等國家的GDP增速也於同一時期出現下滑，且幅度比中國還大。

林毅夫指出，直到目前為止，歐美等佔世界經濟比重超過50%的發達國家，經濟都還未完全復甦，消費和需求增長遲緩，拖累了全球經濟的發展。

▲人民幣（圖／CFP）

林毅夫強調，自己當年游到大陸時，大陸人均國民生產總值（GDP）連最窮的非洲國家三分之一都不到，相信在2030年前，中國經濟增長可維持於6%左右，在全世界經濟下行的情況下，繼續支撐世界經濟的增長，是全世界機會最多的國家。

大陸前三季度GDP（國內生產總值）10月份出爐，三季度增長度放緩至為6%，創下27年來新低。大陸國家發改委新聞發言人袁達21日指出，個別外媒質疑大陸經「嚴重放緩」，「這是沒有任何事實依據、站不住腳的」，大陸經濟下行壓力仍然較大，但是有信心實現經濟平穩健康可持續發展。

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