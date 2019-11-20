中國將修訂2018年GDP　統計局：第四次經濟普查提供更完善資料

▲大陸國家統計局宣布，將修訂2018年GDP數據。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸國家統計局今天公布第四次全國經濟普查結果，並表示將以此修訂2018年GDP（國內生產總值）數據，結果於近日公布。統計局副局長李曉超指出，根據現行國民經濟核算制度改革，年度GDP要進行兩次核算，因此第四次經濟普查更完善數據出爐後，我們將要對GDP進行修訂，這也是國際通行做法。

事實上，自2017年初大陸遼寧公開承認，連續幾年經濟數據造假後，中共中央積極推進地區生產總值統一核算改革，並檢視包括東北三省黑龍江、吉林、遼寧等在內，和各重點省分的GDP「注水」問題。

▲大陸國家統計局11月20日發布第四次全國經濟普查結果。（圖／記者陳政錄攝）

在11月20日上午，由國務院新聞辦公室、統計局舉辦的「第四次全國經濟普查結果」發布會上，統計局發布動員超過160萬名工作人員，對全大陸第二、三級產業的從業人員、企業數量、發展情況進行全面統計的結果，統計局副局長李曉超並在回答媒體提問時，證實將以此調查結果為參照數據，修訂2018年GDP（國內生產總值）數據。

李曉超說，國內生產總值核算是要堅持兩個原則。第一個原則是核算方法，按照聯合國對GDP核算有明確的文本規定，制定GDP核算的方法；第二個原則是數據來源，因為核算GDP需要大量數據，只有數據全面、充分，才能按照核算方法核算出GDP，這是國際通行做法，也是國際上各國共同堅持的兩個原則。如果說以上兩個方面發生變化，我們就要對GDP進行修訂，「國際上也是這麼做的，比如美國。」

▲大陸國家統計局副局長李曉超。（圖／記者陳政錄攝）

李曉超說明， 繼2004、2008、2013年三次公布後，2018年同為經濟普查年份，第四次全國經濟普查涵蓋大陸境內從事第二、三產業的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。目前，全國經濟普查工作已圓滿完成，並為GDP核算提供了範圍全面、內容豐富的基礎數據。

他也提到現行的核算制度改革，表示「地區生產總值統一核算」，也就是把過去GDP分級核算，改為全國統一核算。過去每級核算每級的，即全國的GDP由國家統計局核算，各省級GDP數據由各省級統計局核算，但改革後，省級GDP都要由國家統計局統一核算。

按照今天公布的第四次普查結果，截至2018年底，全大陸第三產業營收佔比為51.2%；全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個，比2013年底增加1093.2萬個，增長100.7%；產業活動單位2455.0萬個，增加1151.5萬個，增長88.3%；個體經營戶6295.9萬個。

另根據今年初，大陸國家統計局公布的2018年GDP數據，2018年全年GDP總量為90兆0309億元人民幣，年增率為6.6%，其中Q4為6.4%。在數據上，實現了中國大陸政府設定，GDP年增6.5%的預期發展目標，但卻也是28年來最低的經濟增長率。

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