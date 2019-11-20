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陸第四次全國經濟普查　外商減少3000家、台港澳資註冊佔比減半

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▲▼大陸國家統計局11月20日發布第四次全國經濟普查結果。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國家統計局11月20日發布第四次全國經濟普查結果。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

為全面了解全國第二、三類產業發展情況，大陸國家統計局繼2004年、2008年和2013年後，於今（20日）發布第四次全國經濟普查結果，結果顯示截至2018年底，大陸全國共有註冊為第二、第三產業的企業法人單位1857.0萬個，較前次（2013年）成長126.2%，但在台港澳及外商投資企業佔比方面，均為0.6%，較前次佔比減半。

大陸國家統計局、國務院新聞辦公室今召開新聞發布會，說明第四次全國經濟普查結果，統計局副局長鮮祖德指出，總體來看，第四次全國經濟普查全面摸清大陸第二產業和第三產業家底，系統反映整體經濟社會發展狀況，獲得寶貴的海量數據，是對國民經濟一次高質量的「體檢」。

▲▼大陸國家統計局11月20日發布第四次全國經濟普查結果。（圖／記者陳政錄攝）

根據普查公報，以從事行業內容來看，截至2018年底，全大陸共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個，與2013年第三次全國經濟普查相比，增長100.7%；從業人員38323.6萬人，增長7.6% ；產業活動單位2455.0萬個，增長88.3%；個體經營戶6295.9萬個。

其中，位居前三的產業分別為批發和零售業649.萬個，佔29.8%；製造業327萬個，佔15%；租賃和商務服務業255.1萬個，佔11.7%。

▲▼大陸國家統計局11月20日發布第四次全國經濟普查結果。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國家統計局副局長鮮祖德。

但在以註冊類型分組上面，普查結果列出企業法人來源，在1857.0萬個註冊為第二、第三產業的企業法人單位中，雖同樣較2013年底大增1036.2萬個，成長126.2%，但內資企業佔比高達98.8%，台、港、澳商投資企業佔比0.6%，外商投資企業佔比也為0.6%。

對比2013年、2018年普查結果，註冊為第二、第三產業的企業法人單位中，2013年，台、港、澳商投資企業9.7萬個，佔1.2%；外商投資企業10.6萬個，佔1.3%；2018年，台、港、澳商投資企業11.9萬個，佔0.6%；外商投資企業10.3萬個，佔0.6%。

其中，台港澳資較前次經濟普查結果增加2.2萬家，但佔比減半，後者外商投資企業則較5年前減少3000家，佔比減少0.7個百分點，側面顯示大陸本土企業數量增加，海外投資在大陸生產要素轉換下的變革趨勢。

對於本次普查結果，統計局發言人毛盛勇指出，結果顯示整體經濟規模較五年前大陸提高，產業單位數規模大幅擴張、結構不斷優化，其中包括第三產業佔比、經濟質量均有所向好；但在「短版」方面，雖然整體企業研發投入佔比有顯著增長，但仍有擴大空間，同時隨人民美好生活需要，在醫療、教育、養老等領域，供給也需要進一步增長。

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